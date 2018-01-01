Элитная недвижимость рядом с университетом - Башакшехир

Предлагаем вам новые квартиры в Европейской части Стамбула – район Башакшехир. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 2+1, 3+1, 4+1. Площадь апартаментов от 94 до 189 м2.Стамбул - самый крупный город Турции, который находится одновременно в двух частях света: Европе и Азии. Город расположен на берегах Мраморного и Черного морей, разделен проливом Босфор. Стамбул не столица Турции, но стал культурным, промышленным, финансовым центром страны, одним из самых значимых городов всего мира. Стамбул - город перспектив, колыбель истории с величественными мечетями, уникальным культурным наследием, тысячами достопримечательностей. Поэтому, покупая квартиру в Стамбуле, вы всегда будете находиться в центре мира.Недвижимость отличается этажностью в зависимости от районов. Ближе к морю строятся невысокие дома, элитные виллы. В спальных районах много высотного строительства, небоскребов. Инвестиции в недвижимость Стамбула принесут вам хороший прирост капитала и высокий рентный доход, так как в городе постоянный поток иностранцев, студентов, туристов, обеспеченных граждан Турции из других регионов.Данная недвижимость подходит для получения гражданства Турции. Для уточнения деталей напишите нам в чат, закажите звонок или оставьте заявку. Мы будем рады Вам помочь!
Параметры объекта
Год сдачи
2025
Местонахождение новостройки
Аванос, Турция
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Находится в жилом комплексе, расположенном в Оба, всего в 3 км от центра Алании. Yüksek I был построен в 2007 году, очень популярен в этом районе. Здесь есть все, что вы можете попросить в своем идеальном доме для отдыха с различными удобствами, такими как большой открытый бассейн, фитнес-центр и общая зона для барбекю. - Полностью меблирована - Вся кухонная техника - Шторы - 2 полностью отделанных плиткой ванных комнат - Стиральная машина - 2 балкона - 1 французский балкон - Мебель для улицы - Кондиционеры в гостиной и во всех спальнях В квартире две спальни и две ванных комнаты. С террасы открывается прекрасный вид на бассейн и сад. Большой бассейнДетский бассейнВодные горкиФитнес-салонСаунаДетская площадкаПлощадка для барбекюПарковкаСмотрительГенератор
Nordic Life Residence - это новый проект в Алании, состоящий из квартир с одной, двумя и тремя спальнями в 3 современных высотных зданиях с современной отделкой. Резиденция Nordic Life расположена в районе Тосмур Алании и имеет отличные социальные удобства рядом со школой, пляжем, аптекой, парикмахерской и спа. Расположение апартаментов Nordic Life в АланииАпартаменты Nordic Life расположены в Тосмуре, Аланья, всего в 220 метрах от песчаного пляжа. Район Тосмур в Аланье - это новый район развития Аланьи, где есть отели, новые резиденции и пляж. Этот комплекс находится очень близко к реке Дим, недалеко от общественного транспорта, рядом со всеми магазинами и социальными удобствами. Зачем инвестировать в Alanya Nordic Residence -Современные и роскошные апартаменты -Высокая окупаемость инвестиций (ROI). -Близость к социальным объектам
Квартира находится у горной реки и моря с двумя спальнями, в современном комплексе River Side Resort, с хорошим управлением в районе Тосмур, Алания.Комплекс находится всего в 250 метрах от собственного пляжа с шезлонгами, где вы сможете комфортно позагорать и выпить прохладительные напитки в баре. В этом месте горная река впадает в море, что делает цвет моря особенно притягательным. Рядом с комплексом в пешей доступности находятся кафе и рестораны, больница, рынок, автобусные остановки, красивая набережная у моря и горной реки Димчай. Центр города Алании в 5 км, в 45 км местный аэропорт Газипаша и в 140 км аэропорт Анталии. Комплекс состоит из четырех 8 этажных блоков вдоль большого бассейна и парка около реки Дим, завораживающей своими видами. Территория украшена садом с ландшафтным дизайном, с беседками и зонами для барбекю. Квартира площадью 110 м2 полностью укомплектована хорошей мебелью, кухонной техникой и кондиционерами в каждой комнате, уже включенными в стоимость квартиры. С просторной террасы квартиры открывается потрясающий вид на бассейн, зеленую территорию и реку, вы можете круглый год наслождаться шикарными видами из своей квартиры. большой открытый бассейндетский бассейнводные горкизакрытый бассейн с подогревомсаунафитнес залтеннисный кортдетская площадкабеседкизона для барбекюсвоя парковкакафеэлектрогенераторохрана 7/24