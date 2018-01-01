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Элитная недвижимость рядом со всеми необходимыми удобствами в Стамбуле

Аванос, Турция
от
€698,000
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5
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О комплексе

Предлагаем вам новые квартиры в Стамбуле – район Сарыер.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1, 4+1, 5+1.Площадь апартаментов от 72,7 до 486,05 м2.Стамбул - самый крупный город Турции, который находится одновременно в двух частях света:Европе и Азии. Город расположен на берегах Мраморного и Черного морей, разделен проливомБосфор. Стамбул не столица Турции, но стал культурным, промышленным, финансовым центромстраны, одним из самых значимых городов всего мира. Стамбул - город перспектив, колыбельистории с величественными мечетями, уникальным культурным наследием, тысячамидостопримечательностей. Поэтому, покупая квартиру в Стамбуле, вы всегда будете находиться вцентре мира.Недвижимость отличается этажностью в зависимости от районов. Ближе к морю строятсяневысокие дома, элитные виллы. В спальных районах много высотного строительства,небоскребов. Инвестиции в недвижимость Стамбула принесут вам хороший прирост капитала ивысокий рентный доход, так как в городе постоянный поток иностранцев, студентов, туристов,обеспеченных граждан Турции из других регионов.
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Год сдачи
Год сдачи
2024
Местонахождение новостройки
Аванос, Турция

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Элитная недвижимость рядом со всеми необходимыми удобствами в Стамбуле
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от
€698,000
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Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИДЕНТА. Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход от инвестиций до 20%; - финансовая гарантия дохода; - юридическая защита сделки; - бесплатная консультация; - более 200 офисов в РФ, ОАЭ, Турции и других странах. - подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания! LEGEND LOFT - жилой комплекс премиум-класса расположен в Авсалларе под Аланией, в 800 метрах от центра пригорода. Авсаллар - экологически чистый район Алании, окруженный хвойными лесами, горами и Средиземным морем с песчаными пляжами. Legend Loft состоит из шести 10-этажных жилых блоков. Площадь комплекса составляет 33 325 кв.м. В строительстве используют только качественные материалы и эстетику в деталях. В комплексе представлены квартиры 1+1 площадью 51-58 кв.м. 2+1 площадью 72 кв.м. Дуплекс 2+1 площадью 95 -116 кв.м. Дуплекс 5+1 площадью 144 -149 кв.м. Современный комплекс богат собственной инфраструктурой: - Благоустроенная озелененная территория - Ландшафтный сад - Открытый бассейн - Детский бассейн - Фитнес-центр - Закрытый бассейн - Турецкий хамам - Массажный кабинет - Кинотеатр - Детская площадка - Зоны барбекю - Теннисный корт - Спортивная площадка - Автомобильная парковка Вся современная инфраструктура района находится в шаговой доступности: супермаркеты, магазины, кафе, рестораны. Напишите или позвоните нам, и мы расскажем Вам о самых выгодных предложениях рынка недвижимости в Турции! Консультация БЕСПЛАТНО!
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