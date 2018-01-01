Exodus Resort Comfort City это новая резиденция в Махмутларе - 3000 метров от моря.Новая резиденция воплощает популярную концепцию отельного типа, где инфраструктуру превосходит все ожидания. Наслаждайтесь природой и климатом Турции в полной мере. Выбирайте концептуально новое жилье. Успейте купить квартиру в комплексе-городке с уникальной инфраструктурой. Мы вкладываем в этот проект свой многолетний опыт застройщика и агентства недвижимости. Находясь в этом комплексе, ни у кого не возникнет ощущения, что чего-то не хватает. Здесь будет абсолютно все для жизни, воспитания детей, отдыха, оздоровления, досуга, комфортного быта.О беспроцентной рассрочке: для Вашего удобства предлагаем возможность заплатить за квартиру в Махмутларе в беспроцентную рассрочку до конца строительства. Первый взнос — 60%, остальное — по удобному Вам графику.
Роскошный жилой комплекс состоит из 80 двухэтажных и 20 трёхэтажных таунхаусов. Каждый дом имеет участок 175 м2, частный бассейн, сад и парковку. Из окон открывается вид на озеро. Также в комплексе есть волейбольный, баскетбольный и футбольный корт, а кроме того частный пляж. Дома построены из качественных материалов, будет оборудована система "умный дом". Владельцы смогут через приложение на телефоне или с помощью управляющий компании заказать различные услуги - шаттл в аэропорт, уборку дома, услуги прачечной.
Расположение и объекты поблизости
Всего за 15 минут можно добраться в аэропорт.
Роскошный и комфортабельный комплекс, построенный на участке площадью 72 тыс. м² со 194 домами. Проект сочетает в себе современную архитектуру и уникальность, каждая вилла имеет вид на море, 2 большие террасы, 4 комнаты, 3 ванные комнаты и просторную гостиную.
Комплекс предлагает частный ресторан, закрытый пляж и пристань для яхт, огромный общий бассейн и аквапарк, предназначенный как для взрослых, так и для детей, кинотеатр под открытым небом, бар, СПА, спортивный клуб.
Стойка регистрации и услуги консьержа доступны круглосуточно и без выходных, чтобы сделать вашу жизнь проще, есть обслуживание и уборка на уровне 5-звездочного отеля, трансфер до Бодрума и аэропорта.
Расположение и объекты поблизости
Бодрум — туристический курорт Турции. Он расположен на западе Турции вдоль Эгейского моря. Находится на полуострове Бодрум в 270 км к югу от Измира, во времена Геродота, который проживал здесь, назывался Галикарнас.
В городе около 33 000 жителей, большинство из которых живут за счет рыболовства, судостроения, производства ковров и туризма. Тысячи туристов ежегодно приезжают сюда ради пляжного отдыха.
Новый жилой комплекс в стиле прибрежных вилл с видом на Босфор. В квартирах отделка качества люкс, для каждой квартиры выделена кладовая и места в подземном гараже.
На территории жилого комплекса будут расположены: кафе, зона отдыха, мини-теплицы, сады, уличные камины, открытый и закрытый бассейны, зоны для детей. Также будут общие зоны с оплатой по факту использования: спа, домашний кинотеатр, музыкальная и игровая комнаты, зал для проведения мероприятий, фитнес-зал, площадка для игры в сквош, поля для мини-футбола и мини-баскетбола.
Расположение и объекты поблизости
Проект расположен в районе Кандилли, на азиатской стороне города. Это один из старейших районов Стамбула, выходящий на воды Босфора. Кандилли — спокойный, тихий район с несколькими городскими лесами.
Автобусная остановка - 350 м
Причал Кандилли - 350 м
Мост Султана Мехмеда Фатиха - 2,9 км
Босфорский мост - 5 км