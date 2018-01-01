  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Exodus Resort Comfort City

Exodus Resort Comfort City

Yaylali, Турция
от
€102,000
;
19
Описание Описание
Параметры Параметры
Квартиры Квартиры
Адрес Адрес
Медиа Медиа
Новости Новости

О комплексе

Exodus Resort Comfort City это новая резиденция в Махмутларе - 3000 метров от моря.Новая резиденция воплощает популярную концепцию отельного типа, где инфраструктуру превосходит все ожидания.  Наслаждайтесь природой и климатом Турции в полной мере. Выбирайте концептуально новое жилье. Успейте купить квартиру в комплексе-городке с уникальной инфраструктурой. Мы вкладываем в этот проект свой многолетний опыт застройщика и агентства недвижимости. Находясь в этом комплексе, ни у кого не возникнет ощущения, что чего-то не хватает. Здесь будет абсолютно все для жизни, воспитания детей, отдыха, оздоровления, досуга, комфортного быта.О беспроцентной рассрочке: для Вашего удобства предлагаем возможность заплатить за квартиру в Махмутларе в беспроцентную рассрочку до конца строительства. Первый взнос — 60%, остальное — по удобному Вам графику.
Параметры объекта
Год сдачи
Год сдачи
2024
Местонахождение новостройки
Yaylali, Турция

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} EUR
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} EUR
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} EUR
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой комплекс Уютный бутик-проект в красивом пригороде Стамбула, район Бейликдюзю
Аванос, Турция
от
€165,000
Многоквартирный жилой дом Для проживания или для инвестиций !
Toroslar, Турция
от
€65,000
Жилой комплекс Новые квартиры в резиденции с бассейном и спортивными площадками, Стамбул, Турция
Мраморноморский регион, Турция
от
€268,120
Жилой комплекс ORANGE CENTRUM
Finike, Турция
от
€136,231
Жилой комплекс Элитные апартаменты от застройщика
Demirtas, Турция
от
€91,000
Вы просматриваете
Exodus Resort Comfort City
Yaylali, Турция
от
€102,000
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята.
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Назад Оставить заявку Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой комплекс Новый жилой комплекс таунхаусов с частным пляжем в Бодруме, Мугла, Турция
Жилой комплекс Новый жилой комплекс таунхаусов с частным пляжем в Бодруме, Мугла, Турция
Meselik, Турция
от
€767,224
Агентство: TRANIO
Роскошный жилой комплекс состоит из 80 двухэтажных и 20 трёхэтажных таунхаусов. Каждый дом имеет участок 175 м2, частный бассейн, сад и парковку. Из окон открывается вид на озеро. Также в комплексе есть волейбольный, баскетбольный и футбольный корт, а кроме того частный пляж. Дома построены из качественных материалов, будет оборудована система "умный дом". Владельцы смогут через приложение на телефоне или с помощью управляющий компании заказать различные услуги - шаттл в аэропорт, уборку дома, услуги прачечной. Расположение и объекты поблизости Всего за 15 минут можно добраться в аэропорт.
Жилой комплекс Трёхуровневые дома в жилом комплексе с частным пляжем, пристанью, широким спектром услуг в Бодруме, Мугла, Турция
Жилой комплекс Трёхуровневые дома в жилом комплексе с частным пляжем, пристанью, широким спектром услуг в Бодруме, Мугла, Турция
Meselik, Турция
от
€1,42 млн
Агентство: TRANIO
Роскошный и комфортабельный комплекс, построенный на участке площадью 72 тыс. м² со 194 домами. Проект сочетает в себе современную архитектуру и уникальность, каждая вилла имеет вид на море, 2 большие террасы, 4 комнаты, 3 ванные комнаты и просторную гостиную. Комплекс предлагает частный ресторан, закрытый пляж и пристань для яхт, огромный общий бассейн и аквапарк, предназначенный как для взрослых, так и для детей, кинотеатр под открытым небом, бар, СПА, спортивный клуб. Стойка регистрации и услуги консьержа доступны круглосуточно и без выходных, чтобы сделать вашу жизнь проще, есть обслуживание и уборка на уровне 5-звездочного отеля, трансфер до Бодрума и аэропорта. Расположение и объекты поблизости Бодрум — туристический курорт Турции. Он расположен на западе Турции вдоль Эгейского моря. Находится на полуострове Бодрум в 270 км к югу от Измира, во времена Геродота, который проживал здесь, назывался Галикарнас. В городе около 33 000 жителей, большинство из которых живут за счет рыболовства, судостроения, производства ковров и туризма. Тысячи туристов ежегодно приезжают сюда ради пляжного отдыха.
Жилой комплекс Элитные апартаменты с живописным видом на Босфор, Кандилли, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Элитные апартаменты с живописным видом на Босфор, Кандилли, Стамбул, Турция
Мраморноморский регион, Турция
от
€1,14 млн
Агентство: TRANIO
Новый жилой комплекс в стиле прибрежных вилл с видом на Босфор. В квартирах отделка качества люкс, для каждой квартиры выделена кладовая и места в подземном гараже. На территории жилого комплекса будут расположены: кафе, зона отдыха, мини-теплицы, сады, уличные камины, открытый и закрытый бассейны, зоны для детей. Также будут общие зоны с оплатой по факту использования: спа, домашний кинотеатр, музыкальная и игровая комнаты, зал для проведения мероприятий, фитнес-зал, площадка для игры в сквош, поля для мини-футбола и мини-баскетбола. Расположение и объекты поблизости Проект расположен в районе Кандилли, на азиатской стороне города. Это один из старейших районов Стамбула, выходящий на воды Босфора. Кандилли — спокойный, тихий район с несколькими городскими лесами. Автобусная остановка - 350 м Причал Кандилли - 350 м Мост Султана Мехмеда Фатиха - 2,9 км Босфорский мост - 5 км
Realting.com
Перейти