Апартаменты 3+1 в квадрохаусе на завершающей стадии строительства

Компания Stay Property предлагает новую квартиру 3+1 на Северном Кипре в регионе Газимагуса (Фамагуста).Площадь апартаментов 138 квадратных метров. Расстояние до моря 800 метров.Газимагуса или Фамагуста - крупный район Северного Кипра на востоке острова со своей историей и культурой. Пожалуй, ни в одном другом регионе Северного Кипра нет столько достопримечательностей, собранных в одном месте: Венецианские укрепления, Древний город Саламин, Замок Отелло, Дворец венецианского губернатора и т.д.Город буквально наполнен историей и, в то же время, в нем кипит современная жизнь. Такая яркая смесь средневековой архитектуры, звуков портовой жизни, торговой активности и развлечений не оставит равнодушным даже самого искушенного гостя. В районе имеется вся необходимая для постоянного проживания социальная инфраструктура – государственные и частные больницы, образовательные учреждения, магазины и торговые центры, многочисленные кафе и рестораны.В данном регионе расположен один из крупнейших международных университетов Северного Кипра – Восточно-Средиземноморский Университет. Северный Кипр является одним из наиболее привлекательных регионов Средиземноморья для покупки недвижимости иностранцами. Покупателей привлекает мягкий климат и лучшие пляжи на острове, с пологим песчаным входом в море. Учитывая активное развитие региона и рост темпов и объемов жилого строительства, недвижимость в регионе Газимагуса отличается высоким инвестиционным и арендным потенциалом.
Наш проект состоит из 4 блоков, 130 квартир и 35 коммерческих объектов на площади 12.500 м2 в районе Картепе города Коджаэли.в качестве жилого центра. Есть варианты с мансардой, дуплексом с террасой, садовым этажом и промежуточными квартирами от 1+1 до 4+1. Наш проект имеет круглосуточную систему безопасности. Кроме того, в качестве общих зон имеются пруд, крытый и открытый бассейн, сауна, фитнес, снэк- бар и крытая автостоянка.Наш проект находится в самом центре города, в 10 минутах от остановок общественного транспорта, центра города, торговых центров. Он также находится в 75 минутах езды от Стамбула, в 45 минутах от аэропорта Сабиха Гекчен, в 20 минутах от Сапанчи, в 35 минутах от Ялова и в 80 минутах от Бурсы.
Азиатская сторона - Kadikoy Этот проект построен на площади 26 000 м2 и состоит из двух этапов, каждая из которых состоит из блоков 3 из 24 этажей. Первый этап проекта будет готов к реализации в июне 2023 года, и будут доступны апартаменты с одной-четыреми спальнями. Этот проект с полным социальным оборудованием расположен в центре Стамбула и очень близко к станции метро. Цена по прейскуранту для одной спальни начинается с 4 175 000 TL.
Идет строительство современного комплекса в Демирташе, в котором предложены к продаже комфортабельные квартиры от компании Zera Homes.Комплекс состоит из одного блока, отличительной особенностью его является современный дизайн. Строительство комплекса ведется надежной компанией, срок сдачи объекта 2023 год. Планировка квартир 1+1, 2+1,площадь 44 м² - 81 м².
В инфраструктуру комплекса в Демирташе будут входить:
Аквапарк
Барбекю
Детский бассейн
Кинотеатр
Фитнес
Крытый бассейн
Стоянка
Игровая площадка
Игровая комната
Генератор
Сауна
Бассейн
Водные горки
В квартирах удобная планировка, кухня совмещена с гостиной, она будет оборудована качественным кухонным гарнитуром от застройщика, с предусмотренными отсеками для бытовой техники, квартиры будут сданы в чистовой отделке, будут установлены окна пвх с двойным остеклением, стальная входная дверь, сантехника и душевые кабины. Расстояние до пляжа 750 метров. При покупке квартиры на этапе строительства предусмотрены приятные бонусы для покупателя в виде рассрочки и скидки.
Если перед вами встал вопрос о покупке недвижимости в кредит - наша компания Zera Homesпредлагает своим клиентам помощь в получении ипотечного кредита на самых выгодных условиях. Наши опытные специалисты подробно расскажут как купить недвижимость в Турции в ипотеку. Мы будем с вами на всём протяжении процесса, начиная от выбора банка, сбора всех необходимых документов, до рассмотрения вашей заявки в максимально короткий срок. После одобрения заявки, ваш персональный менеджер будет сопровождать вас на всех этапах покупки до оформления Тапу (права собственности на недвижимость).