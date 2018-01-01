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Новый проект на берегу моря - Северный Кипр, район Газимагуса

Аванос, Турция
от
€254,336
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9
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О комплексе

Компания Stay Property предлагает новые квартиры на Северном Кипре в регионе Газимагуса (Фамагуста).В жилом комплексе представлены следующие планировки: 2+1. Площадь апартаментов 99 квадратных метров. Расстояние до моря 400 метров.Газимагуса или Фамагуста - крупный район Северного Кипра на востоке острова со своей историей и культурой. Пожалуй, ни в одном другом регионе Северного Кипра нет столько достопримечательностей, собранных в одном месте: Венецианские укрепления, Древний город Саламин, Замок Отелло, Дворец венецианского губернатора и т.д.Город буквально наполнен историей и, в то же время, в нем кипит современная жизнь. Такая яркая смесь средневековой архитектуры, звуков портовой жизни, торговой активности и развлечений не оставит равнодушным даже самого искушенного гостя. В районе имеется вся необходимая для постоянного проживания социальная инфраструктура – государственные и частные больницы, образовательные учреждения, магазины и торговые центры, многочисленные кафе и рестораны.В данном регионе расположен один из крупнейших международных университетов Северного Кипра – Восточно-Средиземноморский Университет. Северный Кипр является одним из наиболее привлекательных регионов Средиземноморья для покупки недвижимости иностранцами. Покупателей привлекает мягкий климат и лучшие пляжи на острове, с пологим песчаным входом в море. Учитывая активное развитие региона и рост темпов и объемов жилого строительства, недвижимость в регионе Газимагуса отличается высоким инвестиционным и арендным потенциалом.
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Год сдачи
Год сдачи
2026
Местонахождение новостройки
Аванос, Турция

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Новый проект на берегу моря - Северный Кипр, район Газимагуса
Аванос, Турция
от
€254,336
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Застройщик: Stay Property
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Площадь 43–122 м²
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Сдача в: 2023
Агентство: DDA Real Estate
Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИДЕНТА. Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход от инвестиций до 20%; - финансовая гарантия дохода; - юридическая защита сделки; - бесплатная консультация; - более 200 офисов в РФ, ОАЭ, Турции и других странах. - подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания! ALURE - новый жилой комплекс в районе Авсаллар от застройщика ULAŞ YAPİ. Инфраструктура: - Открытый бассейн; - Фитнес; - Барбекю; - Беседка для отдыха; - Сауна; - Парная; - Видеонаблюдение. Оснащение квартир: - Ламинат; - Подвесной потолок; - Стальная дверь; - Душевая кабина; - Санузел; - Сигнализация. Расположение: Avsallar – административный район Алании, расположенный в 23 км от её центра с западной стороны. Расстояние до аэропорта Антальи составляет 115 км, до города Сиде – 44 км. Это уникальный по красоте курорт, где есть песчаные и галечные пляжи, кедровые леса, чистый воздух, доступная инфраструктуры и многие другие преимущества. Если Вас заинтересовало предложение, и Вы хотите посмотреть планировки апартаментов, напишите или позвоните нам! Подробно проконсультируем по объекту!
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