Новый комплекс вилл премиум класса, Мармарис, Турция

Недвижимость в Турции Мерсин Дорогие друзья!
Агентство недвижимости “Well Homes Gayrimenkul” с радостью представляет вам новый проект от одного из лучших застройщиков города Мерсин “ROYAL TERRACE”
Комплекс класса ЛЮКС - от 95.000 €
Royal Terrace - это уникальный комплекс в 500 метрах от пляжа
Цена от застройщика
Рассрочка 0% на 7 мес.
Первый взнос 50%
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Послепродажный сервис
Эксклюзивный проект в районе Мезитли Тедже в 500 м от Средиземного моря.
До Mersin Marina всего 15 мин. на общественном транспорте.
До университета всего 25 мин. на общественном транспорте.
Состоит из 1 -го из блока
Закрытая благоустроенная территория.
В продаже планировки 2+1
Особенности проекта:
Беседки для барбекю и отдыха
Открытый Детский и взрослый бассейны
Открытый паркинг
Баскетбольная площадка
Детская площадка
Электрогенератор
Газ
Тренажерная площадка на свежем воздухе
Видеонаблюдение 24/7
Охрана 24/7
Ландшафтный дизайн территории
Рядом: магазины, кафе, аптека, мясные и овощные лавки, пекарни, школа, остановка общественного транспорта.
Квартиры в данном комплексе полностью готовы к проживанию с чистовой отделкой.
В стоимость входит отделка, кухонный гарнитур с гранитной столешницей, корпусная мебель. Сантехника и оснащение ванных комнат премиум класса.
Стоимость: 2+1 (95 м².) от 95 000 €
Срок сдачи: Март 2023г.
Успейте забронировать квартиру в на этапе стройки
Узнайте подробнее об этом и других проектах: Анастасия
ВНИМАНИЕ: Скоро повышение цен на квартиры в данном проекте .
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Комфортный и уютный жилой комплекс на берегу Средиземного моря в окружении густых сосновых лесов строится на участке площадью 21.000 м2 и состоит из пяти блоков. Панорамные окна открывают великолепный вид на горы, море и зеленые просторы прекрасного города. Данный Жилой Комплекс находится в районе Авсаллар г. Алания, расстояние до центра Алании составляет 23 км, до аэропорта Газипаша 65 км.
В Комплексе предусмотрены следующие планировки квартир:
1+1 – 48 м2
2+1 - 68 м2.
2+1 дуплекс – 108 м2.
3+1 дуплекс – 140 м2.
Технические характеристики: Антибактериальный фасад, шумо – и влагоизоляция по европейским стандартам ISO9001, современный лифт, система противопожарной сигнализации, центральная спутниковая система, охрана и видеонаблюдение.
В апартаментах: стальные двери со первоклассной степенью защиты, домофон с видеосистемой, подвесные потолки и точечное скрытое освещение, моющаяся краска на стенах, керамогранит на полу, оборудованные ванные комнаты, кухонный гарнитур европейского образца, двойные алюминиевые стеклопакеты.
Новый Проект ультра-роскошной резиденции в Бююхасбахче, в одном из самых элитных районов Алании, вдали от городской суеты, напротив великолепного замка и с видом на Средиземное море. Этот проект, который будет построен на земельном участке общей площадью 800 квадратных метров, состоит из квартир разных продуманных планировок с современным дизайном. Апартаменты подходят для семейного проживания, отдыха, а также как выгодная инвестиция в будущее. Стоит отметить шаговую доступность проекта до всех необходимых для комфортной жизни объектов социальной инфраструктуры.
Проект будет состоять из 15 квартир, таких планировок как 1+1 и 2+1 Duplex в одном блоке, с системой «Умный дом».
Строительство начато в июле 2022г., завершение строительства ожидается в марте 2023г.