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Новый комплекс вилл премиум класса, Мармарис, Турция

Мармарис, Турция
от
€686,078
;
20
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О комплексе

Предлагаются виллы с бассейнами.

Площадь земельных участков - от 500 м2 до 800 м2.

Окончание строительства - июнь 2025 года.

Расположение и объекты поблизости
  • Море - 1,5 км
  • Аэропорт Даламан - 113 км
  • Центр Мармариса - 18 км
Местонахождение новостройки
Мармарис, Турция

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Новый комплекс вилл премиум класса, Мармарис, Турция
Мармарис, Турция
от
€686,078
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