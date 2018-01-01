Новый комплекс вилл премиум класса, Мармарис, Турция

Мерсин, Турция

от €95,000

95 м² 1

Сдача в: 2023

Недвижимость в Турции Мерсин Дорогие друзья! Агентство недвижимости “Well Homes Gayrimenkul” с радостью представляет вам новый проект от одного из лучших застройщиков города Мерсин “ROYAL TERRACE” Комплекс класса ЛЮКС - от 95.000 € Royal Terrace - это уникальный комплекс в 500 метрах от пляжа Цена от застройщика Рассрочка 0% на 7 мес. Первый взнос 50% Сопровождение сделки Послепродажный сервис Эксклюзивный проект в районе Мезитли Тедже в 500 м от Средиземного моря. До Mersin Marina всего 15 мин. на общественном транспорте. До университета всего 25 мин. на общественном транспорте. Состоит из 1 -го из блока Закрытая благоустроенная территория. В продаже планировки 2+1 Особенности проекта: Беседки для барбекю и отдыха Открытый Детский и взрослый бассейны Открытый паркинг Баскетбольная площадка Детская площадка Электрогенератор Газ Тренажерная площадка на свежем воздухе Видеонаблюдение 24/7 Охрана 24/7 Ландшафтный дизайн территории Рядом: магазины, кафе, аптека, мясные и овощные лавки, пекарни, школа, остановка общественного транспорта. Квартиры в данном комплексе полностью готовы к проживанию с чистовой отделкой. В стоимость входит отделка, кухонный гарнитур с гранитной столешницей, корпусная мебель. Сантехника и оснащение ванных комнат премиум класса. Стоимость: 2+1 (95 м².) от 95 000 € Срок сдачи: Март 2023г. Успейте забронировать квартиру в на этапе стройки Узнайте подробнее об этом и других проектах: Анастасия ВНИМАНИЕ: Скоро повышение цен на квартиры в данном проекте . Не упустите