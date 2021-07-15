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Новые резиденции в отличной локации - район Малтепе, Стамбул

Мраморноморский регион, Турция
от
€165,000
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10
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О комплексе

Компания Stay Property предлагает новые квартиры в Стамбуле – район Малтепе. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1, 4+1. Площадь апартаментов от 88 до 375 м2. Стамбул - самый крупный город Турции, который находится одновременно в двух частях света: Европе и Азии. Город расположен на берегах Мраморного и Черного морей, разделен проливом Босфор. Стамбул не столица Турции, но стал культурным, промышленным, финансовым центром страны, одним из самых значимых городов всего мира. Стамбул - город перспектив, колыбель истории с величественными мечетями, уникальным культурным наследием, тысячами достопримечательностей. Поэтому, покупая квартиру в Стамбуле, вы всегда будете находиться в центре мира.В современном Стамбуле строятся проекты недвижимости, которые удивляют своим размахом и уровнем комфорта. Здесь возводятся комплексы с оригинальной архитектурой, а в последнее время набирают популярность курортные концепции, где есть крытый и открытый бассейны, зоны отдыха, СПА.Данная недвижимость подходит для получения гражданства Турции. Для уточнения деталей напишите нам в чат, закажите звонок или оставьте заявку. Мы будем рады Вам помочь!
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Год сдачи
Год сдачи
2025
Местонахождение новостройки
Мраморноморский регион, Турция

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Новые резиденции в отличной локации - район Малтепе, Стамбул
Мраморноморский регион, Турция
от
€165,000
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Проект представляет из себя 1 жилой блок и 24 квартиры различной планировки, такие как 1+1, 2+1 и 2+1 дуплексы, а площади квартир варьируются от 50 м2  до 152 квадратных метров. Проект предлагает вам шикарные апартаменты всего в 1300 метрах от моря, таким образрм вы будете находиться практически в центре , но в то же время  вдали от городской суеты. Так же данный проект предлагает вам жизнь, полную удобств, благоларя своей развитой внутренней инфраструктуре и идеальному расположению.   18 апартаментов 1+1 (50 м2)  3 квартиры 2+1 (152 м2) 3 квартиры 2+1 (152м2) дуплкекс   Открытый бассейн Сауна Джакузи Фитнес Лобби Кафетерий Парковка Система видеонаблюдения Видеодомофон   Государственная больница - 550 м. Колледж Алании - 250 м. Школа - 300 м.  Торговый центр Koçtaş - 650 м.   Море - 1300 м. Торговый центр Metro - 950 м.   Начало строительства - 15.07.2021 г. Завершение строительства - 15.04.2022 г.
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