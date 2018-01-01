  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Новые квартиры в элитном комплексе - Махмутлар - Алания

Новые квартиры в элитном комплексе - Махмутлар - Алания

Yaylali, Турция
от
€115,000
;
10
Описание Описание
Параметры Параметры
Квартиры Квартиры
Адрес Адрес
Медиа Медиа
Новости Новости

О комплексе

Компания Stay Property предлагает новые квартиры в районе Махмутлар - Алания. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1.Площадь апартаментов от 50 до 110 квадратных метра. Расстояние до моря 2500 метров.Сразу отметим, что Махмутлар это самый популярный район. По новым данным, население Махмутлара растет быстрее всего, и составляет более 53 тысяч человек, а в сезон в 3-4 раза больше. Этот район максимально застроенный, самый популярный у иностранцев и всегда №1 на рынке недвижимости Аланьи по спросу на квартиры. И объяснение этому простое: в Махмутларе идеальное сочетание цены, качества, а также большое количество предложений под любой бюджет.  При это не стоит и забывать о том, что в новых домах Махмутлара превосходная инфраструктура, а также инфраструктура района в целом находится на высшем уровне.Инфраструктура Махмутлара: помимо огромного количества ресторанов, магазинов, супермаркетов, двух фермерских рынков, в Махмутларе вскоре будет работать большой торговый центр Mahmutlar AVM площадью 20 000 м2 на месте субботнего рынка, культурный центр на участке 10 тыс. м2, спортивный комплекс MahmutlarSpor и еще один проект, включающий баскетбольную площадку, теннисный корт, раздевалки и социальные зоны, а также различные коммерческие объекты на активно застраиваемой части улицы Ататюрка.
Параметры объекта
Год сдачи
Год сдачи
2024
Местонахождение новостройки
Yaylali, Турция

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} EUR
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} EUR
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} EUR
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой комплекс Blue Sunlight
Yaylali, Турция
от
€113,000
Жилой комплекс Sun villa Garden
Yaylali, Турция
от
€131,769
Жилой комплекс Square Concept Modern Project
Мраморноморский регион, Турция
от
€161,384
Жилой комплекс Новые просторные апартаменты в популярном районе с развитой инфраструктурой, Стамбул, Турция
Мраморноморский регион, Турция
от
€383,244
Жилой комплекс Инвестиционный проект в районе Багджылар - Стамбул
Аванос, Турция
от
€253,650
Вы просматриваете
Новые квартиры в элитном комплексе - Махмутлар - Алания
Yaylali, Турция
от
€115,000
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята.
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Назад Оставить заявку Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой комплекс Новые квартиры недалеко от моря - район Окурджалар
Жилой комплекс Новые квартиры недалеко от моря - район Окурджалар
Аванос, Турция
от
€147,000
Сдача в: 2023
Застройщик: Stay Property
Компания Stay Property предлагает новые квартиры в Окурджалар - Аланья.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1.Площадь апартаментов от 47 до 118 квадратных метров. Расстояние до моря 100 метров.Перспективный район Аланьи с большим количеством отелей и развитым туризмом. Жилых комплексов здесь единицы, но это лишь вопрос времени. В Окурджаларе много простых турецких домов, изредка в продаже встречаются готовые квартиры в домах с бассейнами. Новостройки Окурджалара отличаются полной инфраструктурой и сравнительно низкими ценами на квартиры. Район выгодно расположен вблизи нескольких крупных городов: на западе в 28 км на западе Манавгат и в 85 км Анталия с международным аэропортом, в 26 км на восток - Аланья, пляж Клеопатры. Также недалеко Сиде, Белек и другие красивые курорты. До знаменитого пляжа Инжекум 3 км. Вокруг много лесов, красивых уголков природы для отдыха и прогулок.В Окурджаларе есть рестораны, турецкие кафе. Район славится своими выбором торговых центров с бутиками одежды и сувенирами, другими товарами: Soho Bazar, Neva Aultlet, Alara Grand Bazar. Супермаркеты, магазины, аптеки в Окурджаларе есть. По вторникам и четвергам работает турецкий фермерский базар. 
Жилой комплекс Квартира в Газипаше от застройщика
Жилой комплекс Квартира в Газипаше от застройщика
Gazipasa, Турция
от
€117,082
Сдача в: 2024
Агентство: KURT GROUP
Продажа квартиры в Газипаше от застроики с беспроцентной рассрочкой Газипаша – город в 30 км на сток от Алании с населением 52000 шеловек. Газипаша имет соштвенную городскую инфраструктуру и сикарныэ песчано-галечные князи. Газипаша находиця на равнине между Средиземным и Торосскими горами. Центральны княги Газипаши народные между руинами античного села келена. Мединская сфера в Газипаше Хорошо Развица, Эсть Поликлиники, Городская Больница. Так, как есть, как правило, так и есть, как дела. Жижнь в Газипаше имет размеренный ритм и максимальное эдинение с преродой. В Газипаше есть государствоны и частны школы, детски садики, филиал университета Аллаадина Кейкада. Все права на народные и спутниковые порожки, прологены велоседны дорожки. Город Хорошо Развит Для Постоянного Проживания и Отдыха. И продолжение развивать дальше. Газипаша отлича отмеренным оружием и большими перспективами на реинке недвизимости. Здешы столярные красивые комплексы с хорошей имфраструктурой, район и горная служба. В Газипаше находиця межународный аэропорт, который приниматет туристов кроглый год. Одно из основных предчувствий аэропорта в городе – за 5-10 минут на такси удоэ. Проект жилого комплекса на растояни 1000 м до берега морья и всесего в 3 км от аэропората гази. В нескольких минутах от дома народных ресторанных, супермаркетов, баров. На заказ на 58 квартиро, синфрастрюк и садон, по периметру компе. Как квартиру в Газипаше, вы будете с вшими удобствами в доме с имфраструктурой пятизвездочно. На територии будут доступны: Бассейн Детская мощадка в саду Детская ировая комната Фитнес зал Турецкая баня Сауна Комната развлечений Комната для сквоша Соляная комната Парная Зона отыха Кафе – Бар Мини-клуб Во все виды вартирах в состав города от застройчика. Стели охрашены воеводства Краской Светлы Тонов, на полу – Керамогранитная Плитка. В кухне и ванной комнате установлена строина мебель и сантехника. Квартиры имемут планировку 1 + 1 и 2 + 1 имют кухню-гостиную американского типа с виходом на балконе. Менеджеры компании Алания Инвестиции в дом для мебеля и технику для дома, проконтрулируют достановку. Вы можете заэхать в уже облавенную по вашему квартиру. Так, надо, надо, потом, счетчики на свет и воде, отговорка и сформировать. Что касается товаров, то они должны быть такими, как они, и другие, некоторые из них.  
Жилой комплекс Квартиры в новом проекте - район Паяллар
Жилой комплекс Квартиры в новом проекте - район Паяллар
Аванос, Турция
от
€103,900
Сдача в: 2024
Застройщик: Stay Property
Компания Stay Property предлагает новые квартиры в Паяллар - Алания. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1.Площадь апартаментов от 53 до 154 квадратных метров. Расстояние до моря 1500 метров.Благодаря плану активной застройки многочисленных свободных земель района, скоро здесь будет новая роскошная Аланья. В 2022-2023 в Паялларе началось строительство небывалого ранее количества резиденций, и все они отличаются полной инфраструктурой, просторными участками. В целом это развитый район, где есть своя обширная инфраструктура, но большая часть застройки представлена простыми турецкими домами. Жители заняты в сфере туризма, здесь много отелей на берегу моря. Работают начальная и средние школы, лицей, больница, поликлиника, стоматология, супермаркеты, заправки, банкоматы, аптеки. В соседнем поселке Конаклы на берегу моря есть муниципальный лесной парк с мангалами.В Паялларе вскоре будет новая набережная длиной в 4 км, с зонами отдыха, парками, велодорожкой, детской площадкой. Строится современная больница на участке 13,4 га. Район отдален от центра Аланьи на 10 км. До аэропорта Анталии 100 км.
Realting.com
Перейти