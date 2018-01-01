Квартиры в новом комплексе - район Махмутлар, Алания

Вашему внимаю представлены новые апартаменты в Махмутларе. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1. Площадь апартаментов от 54 до 140 квадратных метра. Расстояние до моря 1500 метров.Махмутлар это самый популярный район, если говорить о новостройках. Здесь большой выбор новой и ликвидной недвижимости, в районе представлены как дома эконом класса, так и респектабельные жилые комплексы. Еще одним неоспоримым преимуществом, при покупке новой квартиры в Махмутларе является возможность получения беспроцентной рассрочки от застройщика, действует она не во всех проектах, но все же, стоит обращать на это внимание.В целом Махмутлар самый обжитый и комфортный район для постоянной жизни в Аланье. Хотя Махмутлар и отдален от центра Аланьи, на его главных улицах Барбарос, Ататюрка и набережной всегда людно, круглый год работает инфраструктура, торговля, рестораны. Это автономный городок, где есть все для жизни и насыщенного отдыха.
Наш новый проект судет расположен в Аланье, район Сарай, облайя прощадь 2 155 м2.
До княенитого княжа Клеопатры Весего 50 метров!
Резидия состоита из 2-х блок в 4-х этажа, всего в комплексе будет 40 квартир. Нижние этажи
с порвого по тротийю состоят из квартир планировкой 1 + 1. Верхний четвертий этаж и
марда заняты духтажными пентахусами планировкой 2 + 1. Особеностью кланировки
Резиденция в настоящее время в стране, в которой есть все, что нужно, в общем и целом,
балконы будут сподни от шума и историчка горьячего воздуха.
Каждай из квартир имест вид на Средиземное море, седневековую крепость Кале и Торосские
горы.
Особености комплекса:
15 квартир с одной плалой планировки 1 + 1 прощадью 55 м2 ( 1 далькон, 1 ванная
комната )
5 двойников пентхаусов планировки 2 + 1 прощадью 100 м2 ( 2 балкона, 1 ванная
комната )
На данный момент в продахе имется пентахусы планировки 2 + 1. В пентхаусах 2 + 1 в истории входит плита, духовка, вытьячка, история
надомоэчнамашины, холодилник, 3 кондиционера
Дата начала строителства январь 2023 г., дата окончания апрель 2024 г.
Компания Stay Property предлагает новые квартиры в районе Авсаллар - Алания.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 4+1. Площадь апартаментов от 52 до 198 квадратных метров. Расстояние до моря 2000 метров.Новая недвижимость в Авсалларе имеет высокий арендный потенциал, район считается одним из лучших для отдыха на море, при этом в окружении красивой природы Турции.Авсаллар усеян зеленью, тихий и уютный. Здесь есть базовая инфраструктура, в том числе школы, медпункт. По средам работает большой фермерский базар, есть обмены валют, банкоматы, аптеки, многочисленные рестораны, кафе. Главная улица в кронах деревьев отличается особой туристической атмосферой.В последние годы активная застройка идет по всему району, в том числе осваиваются и свободные участки, находящиеся дальше от моря. Недвижимость в Авсалларе пользуется спросом как под аренду, так и для постоянного жительства. При это в Авсаллар есть и вся необходима инфраструктура для повседневной жизни.
Резиденция располагает бассейнами для детей и взрослых, сауной, фитнес-центром, зонами барбекю, беседкой, беспроводным интернетом, круглосуточной охраной.
Особенности квартир
Центральная спутниковая система
Пластиковые окна с двойным остеклением
Стальная входная дверь
Кондиционеры
Кухонная мебель
Гранитная столешница
Плиточный пол
Полы с подогревом
Душевые кабины
Электрические водонагреватели
Видеодомофон
Расположение и объекты поблизости
Пляж - 150 метров
Центр города Аланья - 2 км
Ближайший аэропорт - 30 км
Аэропорт Антальи - 125 км