  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Новые видовые квартиры в районе Каргыджак - Алания

Новые видовые квартиры в районе Каргыджак - Алания

Аванос, Турция
от
€130,000
;
12
Описание Описание
Параметры Параметры
Квартиры Квартиры
Адрес Адрес
Медиа Медиа
Новости Новости

О комплексе

Вашему внимаю представлены новые апартаменты в Каргыджаке - Алания. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1.Площадь апартаментов от 51 до 160 квадратных метра. Расстояние до моря 1800 метров.Когда речь заходит о новой недвижимости в Каргыджаке, то стоит сразу сказать, она подойдет любителям тишины и спокойствия. Так же хочется отметить, что Каргыджак один из самых зеленых и живописных районов в 13 км от центра Аланьи. Каргыджак тянется на 4 км вдоль моря и на 4 км в сторону гор. Открываются красивые панорамы на горы хвойные леса, Аланью и море. Инфраструктура района: два супермаркета сети Migros, также А 101, другие магазины, заправки, аптека, банкоматы, остановки общественного транспорта, школы, парк с зонами барбекю на набережной, кемпинг и ресторан Perle, рестораны разных кухонь на берегу моря и по всему району, пицца, турецкий фастфуд с доставкой. По пятницам проходит фермерский базар, а в 1 км от его площади — базар по вторникам в соседнем Махмутларе. Вдоль набережной ходит транспорт, есть службы такси и аренды авто.Море в Каргыджаке чистое, пляжи с песком и галькой. Много пляжей от жилых комплексов и отелей, но все они открыты для отдыха на море. 
Параметры объекта
Год сдачи
Год сдачи
2024
Местонахождение новостройки
Аванос, Турция

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} EUR
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} EUR
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} EUR
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой комплекс Новый инвестиционный проект в Газипаша
Gazipasa, Турция
от
€116,630
Жилой комплекс Апартаменты на стадии строительства в Анталии, район Алтынташ
Аванос, Турция
от
€106,482
Жилой комплекс Квартира в роскошном комплексе в Алании
Авсаллар, Турция
от
€101,500
Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейнами и спа-центром недалеко от основных автомагистралей, Стамбул, Турция
Мраморноморский регион, Турция
от
€464,600
Жилой комплекс 4+2 - 230 m2 – DUPLEX
Каракокали, Турция
от
€373,882
Вы просматриваете
Новые видовые квартиры в районе Каргыджак - Алания
Аванос, Турция
от
€130,000
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята.
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Назад Оставить заявку Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой комплекс Уникальный комплекс с панорамным видом на море - район Пендик, Стамбул
Жилой комплекс Уникальный комплекс с панорамным видом на море - район Пендик, Стамбул
Мраморноморский регион, Турция
от
€295,000
Сдача в: 2024
Застройщик: Stay Property
Компания Stay Property предлагает новые квартиры в Стамбуле – район Пендик.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 2+1, 3+1,4+1.Площадь апартаментов от 75 до 215 м2.Стамбул - самый крупный город Турции, который находится одновременно в двух частях света:Европе и Азии. Город расположен на берегах Мраморного и Черного морей, разделен проливомБосфор. Стамбул не столица Турции, но стал культурным, промышленным, финансовым центромстраны, одним из самых значимых городов всего мира. Стамбул - город перспектив, колыбельистории с величественными мечетями, уникальным культурным наследием, тысячамидостопримечательностей. Поэтому, покупая квартиру в Стамбуле, вы всегда будете находиться вцентре мира.В современном Стамбуле строятся проекты недвижимости, которые удивляют своим размахом иуровнем комфорта. Здесь возводятся комплексы с оригинальной архитектурой, а в последнеевремя набирают популярность курортные концепции, где есть крытый и открытый бассейны, зоныотдыха, СПА.Данная недвижимость подходит для получения гражданства Турции. Для уточнения деталейнапишите нам в чат, закажите звонок или оставьте заявку. Мы будем рады Вам помочь!
Жилой комплекс PACIFIC
Жилой комплекс PACIFIC
Kalekoey, Турция
от
€186,224
Площадь 230 м²
1 объект 1
Сдача в: 2023
Застройщик: ILKEM YAPI
ILKEM PACIFIC ОКОНЧАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА – ДЕКАБРЬ 2023 Страна: Турция Провинция: Мерсин Город: Мерсин Район: Мезитли Микрорайон: Ени Махале Расстояние до моря: 1900 m Расстояние до пляжа: 2500 m Расстояние до трассы: 1100 m ПЛАНИРОВКИ Количество блоков: 1 Количество этажей: 20 Количество квартир в комплексе: 40 Все квартиры: 4+1 Количество квартир на этаже: 2 ХАРАКТЕРИСТИКИ КВАРТИРЫ Квартира сдается с полной чистовой отделкой, частично меблирована и технически оснащена Отдельный лифт на каждую квартиру + 1 грузовой Центральная система отопления с возможностью использовать автономно Центральное спутниковое ТВ Видео домофон Пожарная сигнализация Тамбур при входе Кухонный гарнитур с каменной столешницей Шкаф в прихожей и спальной комнате Межкомнатные двери Подвесной потолок из гипсокартона Окраска стен силиконовой водостойкой краской На полу плитка, многослойный ламинат, плинтуса Пластиковые окна с двухкамерным стеклопакетом Металлическая входная дверь 1-го класса защиты с дополнительными замками Отделка санузла керамической плиткой Шкафы и тумбы в санузле Сантехника и душевая кабина в санузле 1-го класса ИНФРАСТРУКТУРА КОМПЛЕКСА Площадь территории: 3205 m² Круглосуточная охрана и видеонаблюдение Закрытая территория Открытая парковка Бассейн: взрослый и детский Спортивная площадки Детская площадка Беседки для отдыха Зона барбекю Генератор Основные характеристики квартиры 4+1 Брутто: 230,00 m² Нетто: 163,66 m² Количество санузлов: 3 Количество балконов: 4 Тамбур: 12,80 m² Прихожая: 19,60 m² Коридор: 5,25 m² Гостиная: 28,00 m² Кухня: 20,00 m² Детская комната 1: 10,70 m² Детская комната 2: 12,00 m² Спальная комната: 21,00 m² Хозяйский санузел в спальне: 4,10 m² Центральный санузел: 4,54 m² Гостевой санузел: 2,52 m² Балкон 1 в спальне: 4,15 m² Балкон 2 в кухне: 3,50 m² Балкон 3 в кухне: 15,15 m² Балкон 4 технический Стоимость: от 197 000 $/1 158$ за 1 m² полезной площади 🔲Строительная компания ILKEM YAPI предоставляет все виды сервисов ◾Предпродажный сервис: ▪️Трансфер из аэропорта ▪️Размещение в отеле ▪️Подготовка документов для покупки недвижимости ◾Продажный сервис ▪️Сопровождение на сделке ◾Послепродажный сервис ▪️Подключение коммунальных услуг ▪️Помощь в покупке мебели, техники и других вещей первой необходимости ▪️Содействие в получение ВНЖ 🟢WhatsApp: https://wa.me/ 🔵Telegram: https://t.me/MersinRegion33 🟣Viber: https://viber.click/905385416639 📶Телефон + все мессенджеры: ▶️YouTube Live Канал: https://www.youtube.com/c/AlexStepane... ⏏️Telegram канал: t.me/turkeyrealestatealexstepanenko ⏹️Instagram: https://www.instagram.com/mersinregio... 🚻Facebook: https://www.facebook.com/Stepanenko33 📩E-mail: 🖥️Website: https://www.ilkemyapimersin.com 🚹Alex
Жилой комплекс Новый жилой комплекс рядом со станцией метробуса и торговыми центрами, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новый жилой комплекс рядом со станцией метробуса и торговыми центрами, Стамбул, Турция
Мраморноморский регион, Турция
от
€231,300
Агентство: TRANIO
Предлагаются качественные квартиры с различными планировками. Апартаменты на верхнем этаже имеют террасы на крыше, а квартиры на первом этаже имеют собственные сады. Резиденция располагает бассейнами, детскими площадками, зелеными зонами, детским клубом и кафе. Окончание строительства - июнь 2024 года. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится рядом с автомагистралью Е5 и национальным парком, отелями, больницами, университетами и торговыми центрами, в двух минутах ходьбы от станции метробуса, в 35 минутах от аэропорта. Станция метробуса - 20 м Частная клиника - 10 м Ближайший университет Арель - 50 м Университет Айдын - 200 м Торговый центр - 250 м Олимпийский бассейн - 100 м
Realting.com
Перейти