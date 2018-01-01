Новый современный комплекс в районе Оба - Алания

Выставлены на продажу новые квартиры в Обе - Алания. В доме имеются планировки квартир: 1+1, 2+1. Площадь от 55 до 120 квадратных метров. Расстояние до моря 2200 метров.Набережная района Оба выходит на знаменитый проспект Ататюрка и оборудована для велотранспорта, пробежек, спорта на открытом воздухе, пляжного спорта, прогулок у моря. От центра Алании район Оба отделяет естественная граница – река Оба Чай с облагороженными и усыпанными зеленью берегами. Что есть в районе Оба: ТРЦ Alanyum, Neva Outlet, Kipa, Metro, турецкие сетевые супермаркеты Bim, A101, Şok, Migros и др., хозяйственный супермаркет Koçtaş, магазин техники Vatan, бутики и фирменные магазины ведущих брендов. Здесь же находится самая большая государственная больница Аланьи.Пляжи в Оба песочно-галечные, с инфраструктурой для отдыха и спорта. Нижняя Оба у моря более активная, туристическая, здесь много отелей и чуть меньше новых проектов, за то в Верхней Обе вы всегда сможете купить квартиры в новых домах.
Одно из самых больших преимуществ Авсаллара - его расположение. Комплекс находится в нескольких минутах ходьбы от центра Авсаллара, в 23 км. от центра Алании, в 102 км. от аэропорта Анталии и в 66 км. от аэропорта Алании-Газипаша. Данный комплекс будет расположен на участке площадью 19.212 м2 и будет состоять из 6 девятиэтажных блоков, в которых всего 378 квартир. Квартиры 1+1 общей площадью 47 м2 Квартиры 2+1 общей площадью 68 м2 Пентхаусы 2+1 площадью от 100 до 107 м2 Пентхаусы 3+1 площадью от 100 до 142 м2 Садовые дуплексы, от 51 м2 до 180 м2 Большой открытый бассейн с водными горками (380 м2) Отдельный детский бассейн (41 м2) Бассейн для релаксации только для взрослых (63 м2) Крытый бассейн с подогревом (60 м2) СПА-центр Турецкая баня Сауна Парная Массажные кабинеты Фитнес-центр Детский клуб Кинозал Игровая комната Ресторан Площадка для барбекю Большой игровой парк для детей Теннисные и баскетбольные поля Парковка на территории и гараж Общая кладовая Беспроводной Интернет Смотритель Садовник Круглосуточная охрана Лифт
Предлагаем вашему вниманию новые апартаменты в центре Алании.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1. Площадь апартаментов от 42,5 до 90 квадратных метров. Расстояние до моря 250 метров.В центральной части Аланьи недвижимость имеет самый высокий инвестиционный потенциал и всегда ликвидная. В центре наиболее комфортные условия проживания и отдыха. Здесь самое сердце популярного средиземноморского курорта, и даже вне сезона большой поток туристов. Если говорить об инфраструктуре, то здесь есть все: много магазинов, есть несколько рынков, сетевые супермаркеты, ТРЦ, гипермаркеты, бутики именитых брендов, туристические лавки, салоны, офисы, банки, государственные учреждения. Активно ходит транспорт в любые другие районы. Новая современная недвижимость в центре Аланьи встречается не часто, по всем кварталам плотная застройка. Часто это проекты реновации жилого фонда или устаревших отелей. Дома в центре отличаются компактной территорией, но и на ней представлена курортная инфраструктура, такая как бассейн, сауна, хаммам, зоны отдыха и барбекю. Также есть немногочисленные проекты строительства и новые комплексы на самой крепости, виды открываются роскошные!
Предлагаются квартиры с большими балконами. и парковочными местами.
Апартаменты на первом этаже имеют собственные сады и просторные террасы.
Резиденция располагает крытым бассейном, кинотеатром, тренажерным залом, игровой комнатой, турецкой баней и парной, массажным кабинетом, детскими площадками.
Окончание строительства - декабрь 2023 года.
Удобства и оснащение в доме
Кухонная бытовая техника (духовой шкаф, варочная панель, посудомоечная машина, холодильник)
Кондиционеры
Расположение и объекты поблизости
Автомагистраль ТЕМ - 9 минут
Железнодорожная станция - 15 минут ходьбы
Университет - 450 метров
Больница - 200 метров