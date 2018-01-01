Апартаменты в новом проекте - Авсаллар, Алания

Компания StayProperty предлагает новые квартиры в районе Авсаллар - Алания.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 3+1. Площадь апартаментов от 54 до 169 квадратных метров. Расстояние до моря 2000 метров.Новая недвижимость в Авсалларе имеет высокий арендный потенциал, район считается одним из лучших для отдыха на море, при этом в окружении красивой природы Турции.Авсаллар усеян зеленью, тихий и уютный. Здесь есть базовая инфраструктура, в том числе школы, медпункт. По средам работает большой фермерский базар, есть обмены валют, банкоматы, аптеки, многочисленные рестораны, кафе. Главная улица в кронах деревьев отличается особой туристической атмосферой.В последние годы активная застройка идет по всему району, в том числе осваиваются и свободные участки, находящиеся дальше от моря. Недвижимость в Авсалларе пользуется спросом как под аренду, так и для постоянного жительства. При это в Авсаллар есть и вся необходима инфраструктура для повседневной жизни.
Компания Stay Property предлагает новые квартиры в районе Муратпаша - Анталия.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1. Площадь апартаментов от 40 до 111 м2. Расстояние до моря 5 км. Муратпаша - популярный район Анталии, в состав которого входят 56 микрорайонов. Здесь проживают не менее 500 000 человек. В этом районе расположено русское посольство и аэропорт Анталии. Большая часть побережья Муратпаша - скалистые и живописные пляжи. Некоторые спуски к воде обустроены деревянными настилами и лестницами для купания.Однако в пределах района находится гордость Анталии и центр притяжения туристов со всего мира - пляж Lara Beach. Турецкое название пляжа Лара звучит как «Алтынкум», что в переводе означает «золотой песок». Чистому морю и пляжу Лара по праву присвоен Голубой флаг качества, что делает его самым популярным пляжем Анталии. Не весь пляж открыт для общего доступа: множество частных пляжных клубов имеют огороженную территорию и предлагают спектр услуг за дополнительную плату.Древний город Калеичи - особая достопримечательность района. Первые жилые поселения старого города датируются четвертым веком до нашей эры. Именно здесь можно собственными глазами увидеть ход истории и пройтись по улочкам одного из самых старинных поселений древней Анатолии. Прогуливаясь по Калеичи, вы попадете в настоящий временной туннель и приобщитесь к эпохам римлян, сельджуков и османов. Множество туристов съезжаются в Муратпаша, чтобы увидеть Дюденский водопад. Бурный естественный поток воды низвергается в море с высоты 40-45 м и дарит посетителям прохладу даже в знойные летние дни.3 самых больших ТРЦ Анталии расположены именно в этом районе. Кроме того, в Муратпаша открыты: государственная больница, археологический музей, спортивный комплекс с бесплатными кружками и секциями, государственные и частные школы, русская школа, детские сады, школы изобразительного искусства и музыки. Развитость транспортной сети и удобное местоположение района позволяет быстро добраться в любую локацию Анталии. Муратпаша - один из наиболее престижных и дорогих районов Анталии. Первая линия домов этого района имеет вдохновляющий вид на горы и морские пейзажи. Удобство расположения, близость аэропорта, развитая инфраструктура района, самый популярный пляж в Анталии и Голубой флаг качества наделяют недвижимость района максимальным арендным потенциалом и привлекательностью с точки зрения приобретения инвестиционной недвижимости. Недвижимость в Муратпаша подойдет для выгодных инвестиций, создания источника пассивного дохода и круглогодичного проживания. Для уточнения деталей напишите нам в чат, закажите звонок или оставьте заявку. Мы будем рады Вам помочь!
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APPLE GARDEN - особенный жилой комплекс премиум класса с уникальным расположением в районе Оба.
Apple Garden 1 будет состоять из 20 квартир с планировочными решениями 1+ 1, 2+ 1, а также дуплексами 3+ 1. Все квартиры будут сдаваться с отделкой "под ключ".
Особенности квартир: гранитное напольное покрытие, лакированные кухонные шкафы, кухонные столешницы из гранита Star Galaxi Black Granite, раковина для ванной Hilton, изолированные окна со стеклопакетами, душевая кабина из закалённого стекла, лакированные межкомнатные двери, стальная дверь с двойным безопасным биноклем.
Инфраструктура комплекса включает в себя: бассейн с джакузи, сауну, массажный кабинет, зону отдыха, фитнес-центр, парковку, круглосуточную охрану.
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Комплекс общей площадью 1400 м2 состоит из одного 5-этажного блока на огороженной территории всего в 100 метрах от пляжа. Панорамное остекление квартир обеспечивает высокую инсоляцию и открывает незабываемые виды на море и горы Торос. Преимуществами проекта являются малая этажность, просторные планировочные решения, уникальная собственная инфраструктура и расположение на второй береговой линии в районе Алании, Каргыджак. Владельцы апартаментов получат полный доступ к услугам и безупречному сервису международного уровня, и ко всей сопутствующей инфраструктуре, которая включит в себя: открытый бассейн, сауну, тренажёрный зал, детскую игровую комнату, детский бассейн и многое другое. Общее количество квартир - 24 шт. 1+1–(20) от 58,4 м2 до 64,3 м2 2+1–(2) двухуровневая 128,6 м2 3+1–(2) двухуровневая – 145 м2 Открытый бассейн Детский бассейн Тренажёрный зал Сауна Зона отдыха Детская игровая комната Детская игровая площадка Лобби Открытая парковка Лифт Сад Генератор Центральная спутниковая система Смотритель Начало строительства – апрель 2022г. Окончание строительства – май 2023г.