Уютный бутик комплекс в туристическом районе Авсаллар

Аванос, Турция

от €125,000

Сдача в: 2024

Компания Stay Property предлагает новые квартиры в районе Кепез - Анталия.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1. Площадь апартаментов от 48 до 67 м2. Расстояние до моря 8 км.Району Кепез по праву принадлежит звание «Изумруда» Анталии. Множество парков, скверов, оливковая плантация и крупный зоопарк, расположенный в хвойном лесу, делают Кепез самым «зеленым» в Анталии. Древний водопад Дюден, радующий глаз уже 540-600 лет, также не оставит гостей Кепез равнодушными. Отлично развита инфраструктура района: самая крупная больница Анталии и 170 образовательных учреждений расположены в Кепез. Здесь же находятся 5 торгово-развлекательных центров, фермерские рынки и крупный парк развлечений, в котором каждый выберет для себя аттракционы, кафе или конные прогулки. Купить квартиру в районе КепезКепез равноудален от исторического центра города, аэропорта и моря. Надежность инвестиции обуславливается непрерывным развитием, богатой инфраструктурой и популярностью района среди туристов. Недвижимость в Кепез идеально подойдет для семьи с несколькими детьми, поскольку преимущественная часть квартир имеет большую площадь, много комнат и даже несколько балконов. Данная недвижимость подходит для получения гражданства Турции. Для уточнения деталей напишите нам в чат, закажите звонок или оставьте заявку. Мы будем рады Вам помочь!