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Уютный бутик комплекс в туристическом районе Авсаллар

Инжекум, Турция
от
€160,000
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О комплексе

Компания Stay Property предлагает новые квартиры Авсалларе.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 2+1, 4+1. Площадь апартаментов от 61 до 122 квадратных метров. Расстояние до моря 890 метров.Идеальное сочетание пляжей и лесов: район Авсаллар находится прямо на берегу Средиземного моря, со стороны окружённый густыми, хвойными лесами. Знаменитый своими песчаными пляжами и хвойными лесами, Авсаллар по праву заслуживает звания самого зеленого пригорода Аланьи. Инфраструктура Авсаллар: район расположен в 20 км от центра Аланьи со стороны пляжа Клеопатры, и в 95 км от аэропорта Антальи. Вдоль моря ходит общественный транспорт. Из инфраструктуры в Авсалларе базово есть все необходимое, включая фермерский базар, сетевые супермаркеты, обмены валют, банкоматы, различные услуги. Хороший выбор ресторанов, пекарни, турецкие кафе.Район активно растет и новые квартиры в Авсалларе найти несложно, при этом есть дома как с шикарной, так и со скромной инфраструктурой.
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Год сдачи
Год сдачи
2024
Местонахождение новостройки
Инжекум, Турция

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Уютный бутик комплекс в туристическом районе Авсаллар
Инжекум, Турция
от
€160,000
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Сдача в: 2025
Застройщик: Stay Property
Тишина, спокойствие, близость к природе и душевная гармония — в своем доме у моря!Масштабный премиум комплекс-городок в экологически чистом районе Аланьи - Каргыджак.Проект состоит из разных участков, на которых будут расположены несколько типов недвижимости. Каждый клиент сможет выбрать идеальный дом у моря, исходя из своих предпочтений. Апартаменты 1+1, двухуровневые пентхаусы 2+1, дуплексы 2+1 на нижних этажах, отдельно стоящие триплекс виллы и сдвоенные виллы.Инфраструктура комплекса: открытые бассейны, крытые бассейны, SPA зона, хаммам, финская сауна, парная комната, фитнес-студии, спортивные площадки, теннисные корты с разным покрытием, зеленые сады, детские площадки, игровая комната, библиотека, лаунж зоны с фонтанами, хобби-рум, переговорные комнаты, музыкальная комната, маркет, беспроводной интернет, электрогенераторы, паркинги, охрана и видеонаблюдение 24/7.Каргыджак один из самых живописных районов Аланьи, находится на западе от ее центра. Расстояние до пляжей Каргыджака от комплекса — 3 км. На набережной сконцентрирована инфраструктура: супермаркеты, рестораны, торговый центр, аптека, банкоматы, транспорт, сервисы. В 10-15 минутах пути от дома есть школы, детские сады. Также в Аланье естьколледжи, лицеи, университет.Данная недвижимость подходит для получения гражданства Турции. Для уточнения деталей напишите нам в чат, закажите звонок или оставьте заявку. Мы будем рады Вам помочь!
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Агентство: TRANIO
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Сдача в: 2024
Застройщик: Stay Property
Компания Stay Property предлагает новые квартиры в районе Кепез - Анталия.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1. Площадь апартаментов от 48 до 67 м2. Расстояние до моря 8 км.Району Кепез по праву принадлежит звание «Изумруда» Анталии. Множество парков, скверов, оливковая плантация и крупный зоопарк, расположенный в хвойном лесу, делают Кепез самым «зеленым» в Анталии. Древний водопад Дюден, радующий глаз уже 540-600 лет, также не оставит гостей Кепез равнодушными. Отлично развита инфраструктура района: самая крупная больница Анталии и 170 образовательных учреждений расположены в Кепез. Здесь же находятся 5 торгово-развлекательных центров, фермерские рынки и крупный парк развлечений, в котором каждый выберет для себя аттракционы, кафе или конные прогулки. Купить квартиру в районе КепезКепез равноудален от исторического центра города, аэропорта и моря. Надежность инвестиции обуславливается непрерывным развитием, богатой инфраструктурой и популярностью района среди туристов. Недвижимость в Кепез идеально подойдет для семьи с несколькими детьми, поскольку преимущественная часть квартир имеет большую площадь, много комнат и даже несколько балконов. Данная недвижимость подходит для получения гражданства Турции. Для уточнения деталей напишите нам в чат, закажите звонок или оставьте заявку. Мы будем рады Вам помочь!
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