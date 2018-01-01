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  3. Просторные квартиры в спальном районе Башакшехир - Стамбул

Просторные квартиры в спальном районе Башакшехир - Стамбул

Аванос, Турция
от
€426,570
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О комплексе

Компания StayProperty предлагает новые квартиры в Стамбуле – район Башакшехир. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 2+1, 3+1, 4+1. Площадь апартаментов от 124 до 245 квадратных метров. Самый крупный город Турции на берегах Мраморного и Черного морей, и Европе, и в Азии, разделен проливом Босфор. Стамбул не столица, но стал культурным, промышленным, финансовым центром страны, одним из самых значимых городов мира. Стамбул - город перспектив, колыбель истории, величественными мечетями, уникальным культурным наследием, тысячами достопримечательностей, поэтому покупая новую квартиру в Стамбуле, вы всегда будете находиться в центре мира.В современном Стамбуле строятся проекты недвижимости, которые удивляют своим размахом и уровнем комфорта. Здесь возводятся комплексы с оригинальной архитектурой, а в последнее время набирают популярности курортные концепции, когда в доме есть крытый, открытый бассейны, зоны отдыха, СПА. 
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Год сдачи
Год сдачи
2024
Местонахождение новостройки
Аванос, Турция

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Просторные квартиры в спальном районе Башакшехир - Стамбул
Аванос, Турция
от
€426,570
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Жилой комплекс GÖKORMAN
Жилой комплекс GÖKORMAN
Стамбул, Турция
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Площадь 107–193 м²
3 объекта 3
Агентство: DDA Real Estate
Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИДЕНТА. Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход от инвестиций до 20%; - финансовая гарантия дохода; - юридическая защита сделки; - бесплатная консультация; - более 200 офисов в РФ, ОАЭ, Турции и других странах. - подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания! GÖKORMAN - новый уникальный проект в городе Стамбул, в современном районе Умрание. Новый жилой комплекс обладает самым необычной архитектурой. Здесь лес и небесный цвет сливается воедино. Здесь можно насладиться и побыть наедине с природой. Но при этом находится вблизи от центра и всей социальной инфраструктуры. Квартиры в комплексе представлены в двух блоках. В рамках проекта представлено три разных планировки квартир: 2+1, 3+1, 4+1. Площадь квартир варьируется от 107 до 193 кв.м. В каждой квартире расположен балкон. Откуда открывается вид на лес и озеро. Внутренняя инфраструктура: - Сауна; - Фитнес-центр; - Рестораны; - Кафе; - Детские площадки; - Настольный теннис; - Спортивные площадки. Внешняя инфраструктура: - Больницы; - Образовательные учреждения; - Бизнес-центры; - Торговый центр; - Отделения банка; - Метро. С удовольствием ответим на все Ваши вопросы, звоните или пишите! Бесплатно проконсультируем по всем объектам Турции!
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от
€415,171
Сдача в: 2023
Застройщик: Stay Property
Компания Stay Property предлагает новые квартиры в Стамбуле – район Кягытхане.В жилом комплексе представлены следующие планировки:  2+1, 3+1. Площадь апартаментов от 93,71 м2 до 164,88 м2. Стамбул - самый крупный город Турции, который находится одновременно в двух частях света: Европе и Азии. Город расположен на берегах Мраморного и Черного морей, разделен проливом Босфор. Стамбул не столица Турции, но стал культурным, промышленным, финансовым центром страны, одним из самых значимых городов всего мира. Стамбул - город перспектив, колыбель истории с величественными мечетями, уникальным культурным наследием, тысячами достопримечательностей. Поэтому, покупая квартиру в Стамбуле, вы всегда будете находиться в центре мира.В современном Стамбуле строятся проекты недвижимости, которые удивляют своим размахом и уровнем комфорта. Здесь возводятся комплексы с оригинальной архитектурой, а в последнее время набирают популярность курортные концепции, где есть крытый и открытый бассейны, зоны отдыха, СПА. 
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