Комплекс семейной концепции на стадии строительства в Бахчелиэвлер, Стамбул

Ciplakli, Турция

от €102,500

60–125 м² 2

Сдача в: 2023

Ciplakli Garden - это новый проект жилья класса «люкс». Комплекс состоит из двух стильных блоков суммарно на 35 квартир с евроремонтом. Проект находится по адресу: Çıplaklı, 07468 Аланья/Анталия, Турция, всего в 4 км от центра г. Алания и 3,5 км до моря! Это хорошо развитый для жизни район, со всей городской инфраструктурой. Но на первый план он вышел своей природой и чистым кислородом. Самые свежие фрукты, овощи и натуральные продукты можно найти в магазинах, а также на рынках. В центре Алании есть 5 больниц и поликлиник, 15 аптек, 8 ветеринарных клиник и стоматологические клиники. Кроме того, проект находится рядом с сетевыми магазинами, такими как Migros, Carrefour, A101 и Бим. Всё в пешей доступности от нашего проекта! Комплекс сочетает в себе удобную для жизни развитую локацию, ультрасовременное качество стройки и квартиры в Турции, полностью готовые к меблировке и заселению. ПЛЮСЫ ЖК: - Паровая баня - Турецкая баня (Хамам) - Фитнес-зал - Детская площадка - Генератор электроэнергии - Парковка - Бассейн - Общая зона с бассейном - Видеонаблюдение 24/7 - Охрана 24/7 Гарантируем полное юридическое сопровождение сделки. Предлагаем только доходные и надёжные объекты недвижимости в Турции. Звоните или пишите, ответим на все Ваши вопросы!