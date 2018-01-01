Комплекс семейной концепции на стадии строительства в Бахчелиэвлер, Стамбул

Предлагаем вам новые квартиры в Стамбуле – район Бахчелиэвлер. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 2+1, 3+1, 4+1. Площадь апартаментов от 115 до 307 м2. Стамбул - самый крупный город Турции, который находится одновременно в двух частях света: Европе и Азии. Город расположен на берегах Мраморного и Черного морей, разделен проливом Босфор. Стамбул не столица Турции, но стал культурным, промышленным, финансовым центром страны, одним из самых значимых городов всего мира. Стамбул - город перспектив, колыбель истории с величественными мечетями, уникальным культурным наследием, тысячами достопримечательностей. Поэтому, покупая квартиру в Стамбуле, вы всегда будете находиться в центре мира.Недвижимость отличается этажностью в зависимости от районов. Ближе к морю строятся невысокие дома, элитные виллы. В спальных районах много высотного строительства, небоскребов. Инвестиции в недвижимость Стамбула принесут вам хороший прирост капитала и высокий рентный доход, так как в городе постоянный поток иностранцев, студентов, туристов, обеспеченных граждан Турции из других регионов. Данная недвижимость подходит для получения гражданства Турции. Для уточнения деталей напишите нам в чат, закажите звонок или оставьте заявку. Мы будем рады Вам помочь!
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ORANGE CENTRUM - новый проект в новом районе в г. Финике. Квартиры имеют роскошный вид на море, горы и реку.
Социальная инфраструктура:
- Бассейн;
- Видеонаблюдение;
- Охрана;
- Парковка;
- Фитнес-зал;
- Сауна;
- Детские игровые площадки;
- Спортивные воркаут зоны;
- Баскетбольная площадка;
- Беговая дорожка.
Расположение:
- до песчаного пляжа 300 м.
- до гос больницы г. Финике- 100 м.
- до Марины (порт)- 100 м.
Экономическая привлекательность:
- Комиссия 0%;
- Рентабельность инвестиций;
- Беспроцентная рассрочка;
- Высокий спрос арендаторов;
- Только надёжные застройщики;
- Безопасная сделка.
Почему выгодно работать с нами:
- Гарантируем безопасные сделки с полным юридическим сопровождением.
- Подберем для Вас лучшие перспективные объекты для инвестиций и жизни.
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- Проведем бесплатную консультацию и сэкономим Ваше время на поиск подходящих вариантов и покупку.
- Подберем недвижимость БЕСПЛАТНО.
- Поможем с переездом.
- Покажем объект лично в Турции или онлайн.
- Поможем с получением статуса резидента.
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Это проект класса “Люкс” расположен на берегу Мраморного моря в центре Стамбула - районе Фатих. Объект стал одним из образцовых в мире с точки зрения восстановления исторических зданий в соответствии с их оригинальным внешним видом, но с учетом современных подходов в строительстве.
Жильцам предлагаются квартиры с планировками от 1+1 до 6+1.
Помещения всегда наполнены светом благодаря стеклянному фасаду здания.
Внутренняя инфраструктура: хамам, СПА, баня, пешеходные и велосипедный дорожки, крытый бассейн.
Кроме того, жильцам комплекса предлагаются услуги по уборке дома, химчистка, глажка, система видеонаблюдения в помещениях, ресторан, ресепшн, служба безопасности 24/7, услуги парковщика и служба проката автомобилей.
Ciplakli Garden - это новый проект жилья класса «люкс».
Комплекс состоит из двух стильных блоков суммарно на 35 квартир с евроремонтом.
Проект находится по адресу: Çıplaklı, 07468 Аланья/Анталия, Турция, всего в 4 км от центра г. Алания и 3,5 км до моря!
Это хорошо развитый для жизни район, со всей городской инфраструктурой.
Но на первый план он вышел своей природой и чистым кислородом.
Самые свежие фрукты, овощи и натуральные продукты можно найти в магазинах, а также на рынках.
В центре Алании есть 5 больниц и поликлиник, 15 аптек, 8 ветеринарных клиник и стоматологические клиники.
Кроме того, проект находится рядом с сетевыми магазинами, такими как Migros, Carrefour, A101 и Бим.
Всё в пешей доступности от нашего проекта!
Комплекс сочетает в себе удобную для жизни развитую локацию, ультрасовременное качество стройки и квартиры в Турции, полностью готовые к меблировке и заселению.
ПЛЮСЫ ЖК:
- Паровая баня
- Турецкая баня (Хамам)
- Фитнес-зал
- Детская площадка
- Генератор электроэнергии
- Парковка
- Бассейн
- Общая зона с бассейном
- Видеонаблюдение 24/7
- Охрана 24/7
Гарантируем полное юридическое сопровождение сделки. Предлагаем только доходные и надёжные объекты недвижимости в Турции. Звоните или пишите, ответим на все Ваши вопросы!