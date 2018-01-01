Недвижимость на этапе строительства в Стамбуле, район Бююкчекмедже

Компания Stay Property предлагает новые квартиры в Стамбуле – район Бююкчекмедже. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1, 4+1. Площадь апартаментов от 70,77 до 204,15 м2. Стамбул - самый крупный город Турции, который находится одновременно в двух частях света: Европе и Азии. Город расположен на берегах Мраморного и Черного морей, разделен проливом Босфор. Стамбул не столица Турции, но стал культурным, промышленным, финансовым центром страны, одним из самых значимых городов всего мира. Стамбул - город перспектив, колыбель истории с величественными мечетями, уникальным культурным наследием, тысячами достопримечательностей. Поэтому, покупая квартиру в Стамбуле, вы всегда будете находиться в центре мира.В современном Стамбуле строятся проекты недвижимости, которые удивляют своим размахом и уровнем комфорта. Здесь возводятся комплексы с оригинальной архитектурой, а в последнее время набирают популярность курортные концепции, где есть крытый и открытый бассейны, зоны отдыха, СПА.
Предлагаются просторные апартаменты с различными планировками.
Резиденция располагает бассейнами, детскими и спортивными площадками, зелеными зонами, турецкими банями, саунами и парными, охраной, тренажерным залом, парковкой.
Окончание строительства - январь 2023 года.
Расположение и объекты поблизости
Станция метро - 1 км
Трамвайная остановка - 900 метров
Центр города - 10 км
Школа - 3 км
Торговый центр - 2 км
Автомагистраль Е-5 - 5 км
Автомагистраль ТЕМ - 7 км
Аэропорт - 40 км
Резиденция располагает крытыми и открытыми бассейнами для детей и взрослых, тренажерным залом, сауной, парной, теннисным кортом, баскетбольной площадкой, детской площадкой, массажным кабинетом, кафе, зонами для занятий йогой и пилатесом, круглосуточной охраной.
Расположение и объекты поблизости
Центр и пирс Ялова - 3 км
Аэропорт - 45 минут
Горнолыжный центр - 45 минут
Компания Stay Property предлагает новые квартиры в Газипаше.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1. Площадь апартаментов от 43 до 77 м2. Расстояние до моря 2600 метров.Газипаша – город на юге Турции, расположенный у берегов Средиземного моря, рядом с Аланьей. Появление здесь международного аэропорта в 2011 году дало новый виток развития как города, так и рынка недвижимости. В Газипаша 50 км песчаного берега, есть знаменитый пляж Селинус длиной 2,5 км, красивые скалистые берега, где можно купаться в окружении хвойных деревьев.Несмотря на длинный и широкий пляж с пологим заходом в море, в Газипаша мало отелей. Население города порядка 50 тыс. человек. Есть все для жизни: крупные супермаркеты, рынки, магазины, бутики, сетевые рестораны, для детей — детские сады и школы.Недвижимость в Газипаша подойдет тем, кто хочет переехать в турецкий город с морем, с перспективами найти работу, открыть бизнес, обучать детей. Кроме того, это отличная инвестиция и удобный вариант курортной квартиры для отдыха.