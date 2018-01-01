Просторные апартаменты на этапе строительства в районе Башакшехир

Предлагаем вам новые квартиры в Стамбуле – район Башакшехир.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 4+1.Площадь апартаментов от 175 до 200 м2.Стамбул - самый крупный город Турции, который находится одновременно в двух частях света:Европе и Азии. Город расположен на берегах Мраморного и Черного морей, разделен проливомБосфор. Стамбул не столица Турции, но стал культурным, промышленным, финансовым центромстраны, одним из самых значимых городов всего мира. Стамбул - город перспектив, колыбельистории с величественными мечетями, уникальным культурным наследием, тысячамидостопримечательностей. Поэтому, покупая квартиру в Стамбуле, вы всегда будете находиться вцентре мира.Недвижимость отличается этажностью в зависимости от районов. Ближе к морю строятсяневысокие дома, элитные виллы. В спальных районах много высотного строительства,небоскребов. Инвестиции в недвижимость Стамбула принесут вам хороший прирост капитала ивысокий рентный доход, так как в городе постоянный поток иностранцев, студентов, туристов,обеспеченных граждан Турции из других регионов.
Компания Stay Property предлагает новые квартиры в Аланье - район Инжекум.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1. Площадь апартаментов от 61 до 85 м2. Расстояние до моря 300 м.Один из лучших пляжей Турции на берегу Средиземного моря находится в этом района Аланьи. Он расположен на западе от центра, со стороны Анталии, в 88 км от аэропорта. В 30 км находится большой город Манавгат, а до центра Аланьи — 22 км. Инжекум небольшой, но здесь есть как новая недвижимость, так и частные дома с виллами. Район со всех сторон окружен хвойными лесами, очень красивый и уютный. Всей необходимой инфраструктурой располагает соседний более обжитый и застроенный район Авсаллар.Основные причины рассматривать недвижимость в этом районе — это хвойные леса и лучший пляж с мелким песком, куда специально приезжают на отдых с других районов. Здесь же находится уникальный пляж в сосновом лесу с бухтой без волн, в зоне для кемпинга и отдыха на природе. Кроме того, расстояние до аэропорта Антальи небольшое, по сравнению с центром и остальными районами Аланьи.
Предлагаются просторные современные виллы с живописным видом на окрестности, парковкой и бассейном с подогревом.
Удобства и оснащение в доме
Полы с подогревом (на дистанционном управлении)
Высококачественный паркет
Автоматические ставни
Расположение и объекты поблизости
Университет - 5,8 км
Ближайший пляж - 4,3 км
Ближайший магазин - 70 метров
Остановка общественного транспорта - 400 метров
Новый аэропорт Стамбула - 94 км
Проект состоит из 4 блоков с общим количеством 234 квартир на площади 13 000 м2. 1 + 1 квартиры 144 2 + 1 квартиры 64 2 + 1 квартиры 18 3 + 1 квартиры 18 4 + 1 квартиры 8 Открытый бассейн Детская игровая площадка Отдельный бассейн с водными горками Турецкая Баня ( хамам ) Массажный Кабинет Сауна Фитнес-центр Крытый бассейн с подогревом Паровая Баня Теннисный Корт Бильярд и настольный теннис Детский Клуб Игры Плей-стейшн и с экрана ТВ Электрогенератор Площадки для барбекю Беспроводной интернет Ресторан Общие комнаты хранения Кинотеатр Парковка Места для парковки Крытая автостоянка Парковка на территории комплекса Защита и безопасность Видео - домофон Постоянно проживающий в комплексе 24/7 безопасность в комплексе Садовники и смотрители