Новые квартиры в одном из самых оживленных районов Стамбула

Компания Stay Property предлагает новые квартиры в Стамбуле – район Кючюкчекмедже.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 2+1, 3+1.Площадь апартаментов от 122 до 156 м2.Стамбул - самый крупный город Турции, который находится одновременно в двух частях света:Европе и Азии. Город расположен на берегах Мраморного и Черного морей, разделен проливомБосфор. Стамбул не столица Турции, но стал культурным, промышленным, финансовым центромстраны, одним из самых значимых городов всего мира. Стамбул - город перспектив, колыбельистории с величественными мечетями, уникальным культурным наследием, тысячамидостопримечательностей. Поэтому, покупая квартиру в Стамбуле, вы всегда будете находиться вцентре мира.В современном Стамбуле строятся проекты недвижимости, которые удивляют своим размахом иуровнем комфорта. Здесь возводятся комплексы с оригинальной архитектурой, а в последнеевремя набирают популярность курортные концепции, где есть крытый и открытый бассейны, зоныотдыха, СПА.
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Уникальные апартаменты Nışantaşı Koru расположены в потрясающем здании в Нишанташи.
Жители Nışantaşı Koru Apartments получат множеством высококачественных удобств, в том числе:
- Закрытый бассейн;
- Частный бассейн на балконе;
- Турецкая баня (Хаммам);
- СПА;
- Фитнес-центр;
- Кино.
Расположение:
Нишанташи — самый модный и элегантный район Стамбула, родина турецкой культуры и искусства. Существует освежающе большой выбор отличных и стильных ресторанов и магазинов всемирно известных брендов, таких как Gucci, Louis Vuitton, Hugo Boss, Escada, Kenzo, Prada и многих других.
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Предлагаются светлые апартаменты с живописным видом на лес.
Некоторые квартиры имеют собственные сады.
Резиденция располагает открытым бассейном и солнечной террасой, парковкой, охраной, спортивными площадками, фитнес-залом.
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится рядом с школами, университетами, больницами, центром района и новым аэропортом.
Предлагаем вам квартиры от застройщика в Стамбуле – район Бейликдюзю. Планировка апартаментов 1+1, 2+1, 3+1, 4+1. Площадь от 69 до 202 квадратных метров.Квартира располагается в Европейской части Стамбула.Стамбул - самый крупный город Турции на берегах Мраморного и Черного морей, и Европе, и в Азии, разделен проливом Босфор. Стамбул не столица, но стал культурным, промышленным, финансовым центром страны, одним из самых значимых городов мира. Стамбул - город перспектив, колыбель истории, величественными мечетями, уникальным культурным наследием, тысячами достопримечательностей, поэтому покупая квартиру в Стамбуле, вы всегда будете находиться в центре мира.Покупая вторичное жилье, вы можете это расценивать как инвестиции, ведь квадратные метры в Стамбуле только растут в цене. Компания StayProperty, поможет с приобрести недвижимость, как в Европейской, так и в Азиатской части города. Наши менеджеры оперативно подберут вам варианты исходя из ваших пожеланий и бюджета.