Квартира 3+1 на этапе строительства в премиум комплексе

Ciplakli, Турция

от €104,200

Потому что цена является фиксированной, включая все сборы, документы, оформление счетчиков воды и электричества.Комплекс Aramis Terrace II расположен в районе Джикчилли, примерно в 1 км от пляжа и примерно в 3 км от центра Алании, в нескольких минутах ходьбы от всего, что вы хотите. Район известен своими зелеными и плодородными полями. Комплекс прекрасно расположился на склоне холма с банановыми плантациями вокруг. Отличная возможность приобрести современные апартаменты с большой террасы в Алании. Aramis Terrace II состоит из 68 апартаментов. Гладкий современный фасад показывает, что это совершенно новый тип квартир для отдыха. Элегантный, продуманный, изящный без компромиссов, с двумя панорамными лифтами. Во всех апартаментах есть большая терраса с потрясающим бассейном, садом и видом на море. Площадь террасы составляет до 130 кв.м. отдельных апартаментов. Каждая квартира была спроектирована индивидуально выбранным архитектором для комфортного и современного проживания. Все квартиры имеют обильный естественный свет с большой алюминиевой раздвижной дверью от пола до вершины. Кухни встроены в гостиную и потрясающую терра Ресепшен5 бассейновДуш и туалет у бассейнаДетский бассейнДжакузиФитнес-салонСаунаКинозалДетская площадкаПлощадка для барбекю2 наружных стеклянных лифта в зданияхАвтомобильная стоянкаКруглосуточная охранаСмотритель. Кухонные шкафы в белом блеске Встроенная кухонная техника Мраморная столешница Большие стеклянные фасады на террасу из гостиной и спальни Напольное отопление в ванной, прихожей и гостиной Кондиционеры во всех комнатах Электронный сейф.