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Квартира 3+1 на этапе строительства в премиум комплексе

Yaylali, Турция
от
€459,000
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6
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О комплексе

Выставлена на продажу квартира в Махмутларе.Планировка квартиры 3+1 с отдельной кухней, общая площадь 180 м2, а расстояние до пляжа 600 метров.Проект будет сдан в мае 2024 года.Недвижимость в Махмутларе оптимально подойдет для отдыха и жизни как семьям с детьми, так и молодежи. Но особенно район полюбился пенсионерам из стран СНГ. Ведь именно здесь не ощущается языковой барьер – вывески и меню в ресторанах все на русском языке.Хотя Махмутлар и отдален от центра Аланьи на 14 км, на его главных улицах Барбарос, Ататюрка и набережной всегда людно, круглый год работает инфраструктура, торговля, рестораны. Это автономный городок, где есть все для жизни и насыщенного отдыха, строится большой торговый центр, два раза в неделю проходят турецкие фермерские базары, много ресторанов, магазинов, бутиков, и на каждом шагу есть супермаркеты.Вся береговая линия Махмутлара занята многочисленными пляжами. Вдоль набережной и внутри района есть велосипедные дорожки. Много парков, спортивных и детских площадок. Махмутлар отличается простым планированием — 3 главные улицы идут параллельно морю, мало вероятности потеряться. Компактный, обжитый район с насыщенной инфраструктурой.
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Год сдачи
Год сдачи
2024
Местонахождение новостройки
Yaylali, Турция

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Квартира 3+1 на этапе строительства в премиум комплексе
Yaylali, Турция
от
€459,000
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