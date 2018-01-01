Квартира 3+1 на этапе строительства в премиум комплексе

Выставлена на продажу квартира в Махмутларе.Планировка квартиры 3+1 с отдельной кухней, общая площадь 180 м2, а расстояние до пляжа 600 метров.Проект будет сдан в мае 2024 года.Недвижимость в Махмутларе оптимально подойдет для отдыха и жизни как семьям с детьми, так и молодежи. Но особенно район полюбился пенсионерам из стран СНГ. Ведь именно здесь не ощущается языковой барьер – вывески и меню в ресторанах все на русском языке.Хотя Махмутлар и отдален от центра Аланьи на 14 км, на его главных улицах Барбарос, Ататюрка и набережной всегда людно, круглый год работает инфраструктура, торговля, рестораны. Это автономный городок, где есть все для жизни и насыщенного отдыха, строится большой торговый центр, два раза в неделю проходят турецкие фермерские базары, много ресторанов, магазинов, бутиков, и на каждом шагу есть супермаркеты.Вся береговая линия Махмутлара занята многочисленными пляжами. Вдоль набережной и внутри района есть велосипедные дорожки. Много парков, спортивных и детских площадок. Махмутлар отличается простым планированием — 3 главные улицы идут параллельно морю, мало вероятности потеряться. Компактный, обжитый район с насыщенной инфраструктурой.
Почему это свойство؟
Его расположение в Испартакуле, новейшем районе Бахчезехира, считается одним из наиболее привлекательных районов для инвесторов.
Район, обслуживаемый наиболее важными транспортными маршрутами, автомагистралями TEM и E5 и новой станцией метро.
Это недалеко от крупнейшего медицинского города Турции. Кроме того, он находится рядом со Стамбульским водным каналом, на его берегах планируется построить более 100 000 единиц жилья и инвестиций.
Проект соответствует условиям получения турецкого гражданства, готовому правоустанавливающему договору собственности и различным предложениям рассрочки.
Потому что цена является фиксированной, включая все сборы, документы, оформление счетчиков воды и электричества.Комплекс Aramis Terrace II расположен в районе Джикчилли, примерно в 1 км от пляжа и примерно в 3 км от центра Алании, в нескольких минутах ходьбы от всего, что вы хотите. Район известен своими зелеными и плодородными полями. Комплекс прекрасно расположился на склоне холма с банановыми плантациями вокруг. Отличная возможность приобрести современные апартаменты с большой террасы в Алании. Aramis Terrace II состоит из 68 апартаментов. Гладкий современный фасад показывает, что это совершенно новый тип квартир для отдыха. Элегантный, продуманный, изящный без компромиссов, с двумя панорамными лифтами. Во всех апартаментах есть большая терраса с потрясающим бассейном, садом и видом на море. Площадь террасы составляет до 130 кв.м. отдельных апартаментов. Каждая квартира была спроектирована индивидуально выбранным архитектором для комфортного и современного проживания. Все квартиры имеют обильный естественный свет с большой алюминиевой раздвижной дверью от пола до вершины. Кухни встроены в гостиную и потрясающую терра Ресепшен5 бассейновДуш и туалет у бассейнаДетский бассейнДжакузиФитнес-салонСаунаКинозалДетская площадкаПлощадка для барбекю2 наружных стеклянных лифта в зданияхАвтомобильная стоянкаКруглосуточная охранаСмотритель. Кухонные шкафы в белом блеске Встроенная кухонная техника Мраморная столешница Большие стеклянные фасады на террасу из гостиной и спальни Напольное отопление в ванной, прихожей и гостиной Кондиционеры во всех комнатах Электронный сейф.