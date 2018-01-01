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Проект в самом быстроразвивающемся районе Анталии - Алтынташ

Аванос, Турция
от
€151,659
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18
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О комплексе

Компания Stay Property предлагает новые квартиры в районе Алтынташ - Анталия.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1. Площадь апартаментов от 72 до 95 м2. Расстояние до моря 6 км.Алтынташ – стремительно развивающийся и крайне перспективный микрорайон Анталии, входящий в популярный район Аксу.Одним из главных преимуществ района является удобство расположения: поблизости находятся аэропорт, лучшие пляжи Анталии и чистое море. А удобная транспортная развязка позволяет быстро добираться в любой район города.До аэропорта Анталии всего 1,5 км. Это соседство не делает район шумным, поскольку самолеты пролетают не над ним, а параллельно границе микрорайона. Расстояние до песчаных пляжей Лара и Кунду составляет 2.5 км. Турецкое название пляжа Лара звучит как «Алтынкум», что в переводе означает «золотой песок». Чистому морю и пляжу Лара по праву присвоен Голубой флаг качества, что делает его самым популярным пляжем Анталии среди туристов.Не весь пляж открыт для общего доступа: множество частных пляжных клубов имеют огороженную территорию и предлагают спектр услуг за дополнительную плату. В радиусе 5-20 км от района расположено 120 лучших пятизвездочных отелей Анталии, 10 из которых попали в ТОП-100 отелей мира. Поскольку микрорайон находится в процессе развития, а городской муниципалитет активно вкладывает средства в его благоустройство, жители района пользуются инфраструктурой соседних районов Лара и Муратпаша. Крупный торговый центр Терра Сити расположен в 7 км от Алтынташ, Agora, Ikea и Metro - в 6.5 км, ТРЦ Mall Of Antalya – в 4.5 км.В 20 км от микрорайона находится «The Land of Legends» – самый крупный тематический парк развлечений Турции с собственным рестораном, аквапарком, и программой представлений, которые не оставят равнодушным даже опытного туриста.Алтынташ – единственный приближенный к морю район, в пределах которого не застроены крупные участки земли. Это дает возможность для создания просторных, ликвидных и жилых комплексов с собственными аквапарками, спа-зонами, ресторанами и т.д.Многие проекты района разработаны ведущими архитекторами Турции. Поэтому в пределах Алтынташ находятся самые современные жилые комплексы с развитой инфраструктурой и дизайном.В основу проектирования многоквартирных домов заложено использование передовых технологий строительства, а также стремление к максимальному комфорту. Выгодное территориальное расположение, близость лучших отелей мира, шикарных песчаных пляжей и чистого моря способствует росту стоимости недвижимости в микрорайоне, а также делает его привлекательным для жизни, отдыха и размещения капитала.Недвижимость в Алтынташ подойдет для выгодных инвестиций, создания источника пассивного дохода и круглогодичного проживания. Для уточнения деталей напишите нам в чат, закажите звонок или оставьте заявку. Мы будем рады Вам помочь!
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Год сдачи
Год сдачи
2024
Местонахождение новостройки
Аванос, Турция

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Проект в самом быстроразвивающемся районе Анталии - Алтынташ
Аванос, Турция
от
€151,659
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