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  4. Жилой комплекс Новый комплекс вилл «под ключ» с бассейнами, Ламай, Самуи, Таиланд

Жилой комплекс Новый комплекс вилл «под ключ» с бассейнами, Ламай, Самуи, Таиланд

Ламай, Таиланд
от
$341,422
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14
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Адрес Адрес
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Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 20110
ID новостройки на Realting
In CRM: 2379448
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 14.04.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Таиланд
  • Область / штат
    Сураттхани
  • Деревня
    Ламай

О комплексе

Этот тропический рай предлагает идеальное сочетание современной роскоши и природной красоты. Проведите дни, отдыхая у частного бассейна в окружении пышных садов. Открытая, просторная планировка виллы создает ощущение простора и спокойствия, а высококачественная отделка и удобства гарантируют вам абсолютный комфорт.

Новый комплекс предлагает ограниченную коллекцию из 10 изысканных вилл, каждая из которых имеет 3 спальни и 3 ванные комнаты на тщательно продуманном пространстве площадью 261 м2. Наслаждайтесь полной релаксацией в частном бассейне площадью 24 м² и наслаждайтесь красотой острова на просторной веранде и в шезлонгах. Ощутите воплощение тропической элегантности и обеспечьте себе кусочек рая уже сегодня.

План оплаты:

  • 1-й платеж 30% - 3 570 000 бат
  • 2-й платеж 20% - 2 380 000 бат.
  • 3-й платеж 20% - 2 380 000 бат
  • 4-й платеж 20% - 2 380 000 бат
  • 5-й платеж 10% - 1 190 000 бат
Дополнительные возможности

За 400 000 бат можно купить полный пакет мебели.

Преимущества

Электричество по гос. тарифам

Глубокий колодец

Расположение и объекты поблизости

Недалеко от комплекса находятся пляж Ламай, супермаркет Лотус и международная школа.

Местонахождение на карте

Ламай, Таиланд

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Ламай, Таиланд
от
$341,422
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
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DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
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