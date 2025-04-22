Жилой комплекс Новый комплекс вилл «под ключ» с бассейнами, Ламай, Самуи, Таиланд

Этот тропический рай предлагает идеальное сочетание современной роскоши и природной красоты. Проведите дни, отдыхая у частного бассейна в окружении пышных садов. Открытая, просторная планировка виллы создает ощущение простора и спокойствия, а высококачественная отделка и удобства гарантируют вам абсолютный комфорт.
Новый комплекс предлагает ограниченную коллекцию из 10 изысканных вилл, каждая из которых имеет 3 спальни и 3 ванные комнаты на тщательно продуманном пространстве площадью 261 м2. Наслаждайтесь полной релаксацией в частном бассейне площадью 24 м² и наслаждайтесь красотой острова на просторной веранде и в шезлонгах. Ощутите воплощение тропической элегантности и обеспечьте себе кусочек рая уже сегодня.
План оплаты:
За 400 000 бат можно купить полный пакет мебели.Преимущества
Электричество по гос. тарифам
Глубокий колодецРасположение и объекты поблизости
Недалеко от комплекса находятся пляж Ламай, супермаркет Лотус и международная школа.