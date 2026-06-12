Жилой комплекс GRAND SOLAIRE

Бассейн и бар на крыше

Club house

Зона отдыха с видом на город и залив

Игровая зона для детей

Несколько бассейнов на 49 этаже

Беговая дорожка инфинити 300 м

Теннисный корт, крытая площадка для бадминтона, баскетбола, мини-гольф

ИНФРАСТРУКТУРА РАЙОНА:

Розничные магазины, супермаркеты, ТЦ, рестораны и бары, массажные салоны, аптеки, рынки, остановки общественного транспорта, ночные клубы, парки, смотровая площадка.

РАССТОЯНИЕ ДО ПЛЯЖЕЙ: Yinyom Beach - 1600 метров Пратумнак пляж - 1800 метров Кози пляж - 1900 метров ДОСТУПНЫЕ АПАРТАМЕНТЫ: Studio - от 20 m2 1 bed - от 25,5 m2 2 bed - от 41 m2

Великолепный жилой комплекс премиум-класса со всеми удобствами в престижном районе Central Pattaya, Pratumnak Hill, в пешей доступности от пляжей Jomtien Beach, Pratumnak Beach и Cosy Beach, в 5 минутах езды от центра города и знаменитой Walking Street. Прекрасный зеленый район, рядом с комплексом есть вся необходимая инфраструктура. Проект от одного из самых надежных застройщиков г. Паттайи. За время строительства всех 16 объектов нет ни одной задержки сдачи объекта. ИНФРАСТРУКТУРА КОМПЛЕКСА: