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Жилой комплекс GRAND SOLAIRE

Паттайя, Таиланд
от
$69,000
;
3
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ID: 3883
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 29.06.2026

Местонахождение

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  • Страна
    Таиланд
  • Область / штат
    Чонбури
  • Район
    Nong Pla Lai
  • Город
    Паттайя

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Премиум-класс
  • Тип строения новостройки
    Тип строения новостройки
    Монолитный
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2025
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    49

О комплексе

Великолепный жилой комплекс премиум-класса со всеми удобствами в престижном районе Central Pattaya, Pratumnak Hill, в пешей доступности от пляжей Jomtien Beach, Pratumnak Beach и Cosy Beach, в 5 минутах езды от центра города и знаменитой Walking Street. Прекрасный зеленый район, рядом с комплексом есть вся необходимая инфраструктура. Проект от одного из самых надежных застройщиков г. Паттайи. За время строительства всех 16 объектов нет ни одной задержки сдачи объекта. ИНФРАСТРУКТУРА КОМПЛЕКСА:
  • Бассейн и бар на крыше
  • Club house
  • Зона отдыха с видом на город и залив
  • Игровая зона для детей
  • Несколько бассейнов на 49 этаже
  • Беговая дорожка инфинити 300 м
  • Теннисный корт, крытая площадка для бадминтона, баскетбола, мини-гольф
  • ИНФРАСТРУКТУРА РАЙОНА:
  • Розничные магазины, супермаркеты, ТЦ, рестораны и бары, массажные салоны, аптеки, рынки, остановки общественного транспорта, ночные клубы, парки, смотровая площадка.
  • РАССТОЯНИЕ ДО ПЛЯЖЕЙ: Yinyom Beach - 1600 метров  Пратумнак пляж - 1800 метров Кози пляж - 1900 метров ДОСТУПНЫЕ АПАРТАМЕНТЫ: Studio - от 20 m2  1 bed - от 25,5 m2  2 bed - от 41 m2   
Объекты в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², USD
Цена квартиры, USD
Квартиры 1 комната
Площадь, м² 45.0
Цена за м², USD 3,446
Цена квартиры, USD 155,070
Недвижимость в комплексе
Тип
Площадь, м²
Цена за м², USD
Стоимость объекта, USD
Квартиры Квартира
Площадь, м² 25.5
Цена за м², USD 3,446
Цена квартиры, USD 87,870

Местонахождение на карте

Паттайя, Таиланд

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Жилой комплекс GRAND SOLAIRE
Паттайя, Таиланд
от
$69,000
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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Застройщик
The Element by Anocha
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