Жилой комплекс GRAND SOLAIRE

Обеспечивают просмотр содержимого сайта и получение доступа к функционалу. Данный вид cookies используется только для корректной работы сайта и не передается третьим лицам. Отключении невозможно без нарушения функционирования сайта.
Аналитические cookie-файлы
Помогают нам улучшить производительность сайта, ваш опыт использования сайта и сделать его более удобным для использования. Информация, которую собирают этот вид cookies агрегатируется и по этой причине анонимна. Применяются в целях предоставления статистических показателей использования сайта без идентификации пользователей.
Рекламные cookie-файлы
Позволяют нам снижать наши маркетинговые расходы и улучшать пользовательский опыт.
Сохранить
Realting.com использует файлы cookie для улучшения вашего взаимодействия с веб-сайтом. Вы можете настроить, какие файлы cookie будут сохраняться на вашем устройстве.
Узнать больше
Великолепный жилой комплекс премиум-класса со всеми удобствами в престижном районе Central Pattaya, Pratumnak Hill, в пешей доступности от пляжей Jomtien Beach, Pratumnak Beach и Cosy Beach, в 5 минутах езды от центра города и знаменитой Walking Street. Прекрасный зеленый район, рядом с комплексом есть вся необходимая инфраструктура.
Проект от одного из самых надежных застройщиков г. Паттайи. За время строительства всех 16 объектов нет ни одной задержки сдачи объекта.
ИНФРАСТРУКТУРА КОМПЛЕКСА:
Бассейн и бар на крыше
Club house
Зона отдыха с видом на город и залив
Игровая зона для детей
Несколько бассейнов на 49 этаже
Беговая дорожка инфинити 300 м
Теннисный корт, крытая площадка для бадминтона, баскетбола, мини-гольф
ИНФРАСТРУКТУРА РАЙОНА:
Розничные магазины, супермаркеты, ТЦ, рестораны и бары, массажные салоны, аптеки, рынки, остановки общественного транспорта, ночные клубы, парки, смотровая площадка.
РАССТОЯНИЕ ДО ПЛЯЖЕЙ:
Yinyom Beach - 1600 метров
Пратумнак пляж - 1800 метров
Кози пляж - 1900 метров
ДОСТУПНЫЕ АПАРТАМЕНТЫ:
Studio - от 20 m2
1 bed - от 25,5 m2
2 bed - от 41 m2