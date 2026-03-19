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Жилой квартал Higueron North Residences Apartments

Benalmadena, Испания
от
$2,88 млн
;
14
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ID: 39026
ID новостройки на Realting
In CRM: 213270996
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 26.07.2026

Местонахождение

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  • Страна
    Испания
  • Область / штат
    Андалусия
  • Район
    Коста-дель-Соль
  • Деревня
    Benalmadena
  • Адрес
    Avenida del Higueron

О комплексе

Перевод
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Uniquely designed apartments with the best sustainable materials. Maximum privacy embraced by the natural vegetation so that each apartment can enjoy and relax in the private jacuzzi, while admiring the views of the Mediterranean Sea and nature. The penthouses follow the architectural design of the sunrooms, with pointed hexagonal roofs to provide shade in the outdoor dining area blending in with the surrounding trees. Breathe in the fresh native vegetation of the area while enjoy a relaxing swim in the private pool on the solarium The spacious properties are divided into two bedrooms, with an elongated sliding door to give residents the choice of dividing the apartments into two parts. The living room and bedrooms have large windows letting in natural light, merging with the wooden that features within the interiors. The Italian kitchen is characterized by a long island of marble carefully connecting with the warmth of the design. The outdoor terrace brings in Mediterranean fragrances, as the interior and exterior blend together becoming one. Every corner of your home will have a scent specially chosen by you.

Местонахождение на карте

Benalmadena, Испания
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Транспорт

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Жилой квартал Higueron North Residences Apartments
Benalmadena, Испания
от
$2,88 млн
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 24
Площадь 97–372 м²
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