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Жилой квартал Higueron Bay Residences

Фуэнхирола, Испания
от
$645,048
;
8
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ID: 38932
ID новостройки на Realting
In CRM: 1189222453
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 26.07.2026

Местонахождение

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  • Страна
    Испания
  • Область / штат
    Андалусия
  • Район
    Коста-дель-Соль
  • Город
    Фуэнхирола
  • Адрес
    Calle Begona

О комплексе

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Spectacular new development of only 60 luxury apartments in the most sought-after area of El Higuerón, in a gated exclusive community with gym, heated pool, jacuzzis and coworking space, 500m to the beach promenade and all services, and 300m to the Carvajal train station with direct access to the Airport, and Málaga city center. All apartments boast sea views, south and south-west orientation, very large terraces, top brands and high qualities such as underfloor heating throughout and modern energy saving aerothermal heat system. Full cost-free personalization of all interior materials, flexible interior architecture, furniture packages, on-site after sales customer service, and the guarantee of one of the leading and longest established European developers, and most prestigious architects González & Jacobsen.

Местонахождение на карте

Фуэнхирола, Испания
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Транспорт
Финансы

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Жилой квартал Higueron Bay Residences
Фуэнхирола, Испания
от
$645,048
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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