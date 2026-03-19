Жилой квартал Higueron Bay Residences

Обеспечивают просмотр содержимого сайта и получение доступа к функционалу. Данный вид cookies используется только для корректной работы сайта и не передается третьим лицам. Отключении невозможно без нарушения функционирования сайта.
Аналитические cookie-файлы
Помогают нам улучшить производительность сайта, ваш опыт использования сайта и сделать его более удобным для использования. Информация, которую собирают этот вид cookies агрегатируется и по этой причине анонимна. Применяются в целях предоставления статистических показателей использования сайта без идентификации пользователей.
Рекламные cookie-файлы
Позволяют нам снижать наши маркетинговые расходы и улучшать пользовательский опыт.
Сохранить
Realting.com использует файлы cookie для улучшения вашего взаимодействия с веб-сайтом. Вы можете настроить, какие файлы cookie будут сохраняться на вашем устройстве.
Узнать больше
Spectacular new development of only 60 luxury apartments in the most sought-after area of El Higuerón, in a gated exclusive community with gym, heated pool, jacuzzis and coworking space, 500m to the beach promenade and all services, and 300m to the Carvajal train station with direct access to the Airport, and Málaga city center.
All apartments boast sea views, south and south-west orientation, very large terraces, top brands and high qualities such as underfloor heating throughout and modern energy saving aerothermal heat system.
Full cost-free personalization of all interior materials, flexible interior architecture, furniture packages, on-site after sales customer service, and the guarantee of one of the leading and longest established European developers, and most prestigious architects González & Jacobsen.
Местонахождение на карте
Фуэнхирола, Испания
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Транспорт
Финансы
Калькулятор ипотеки
Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости.
Вернуть обратно