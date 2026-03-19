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Жилой квартал Villa Evania

Benahavis, Испания
от
$3,86 млн
;
8
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ID: 39290
ID новостройки на Realting
In CRM: 1064269484
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 26.07.2026

Местонахождение

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  • Страна
    Испания
  • Область / штат
    Андалусия
  • Район
    Коста-дель-Соль
  • Деревня
    Benahavis
  • Адрес
    Camino de Montemayor

О комплексе

Перевод
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English English
Elegant newly built villa located in the hills of Benahavís. With the Mediterranean Sea as its backdrop, this villa rises with clean, elegant lines, conceived as a perfect fusion of contemporary architecture and the surrounding nature. Expansive floor-to-ceiling windows frame endless views of the sea and mountains, where every sunrise paints the horizon like a work of art. Designed for those seeking far more than just a residence: a sanctuary of serenity, light, and timeless beauty. Just minutes away from the most exclusive and vibrant areas of the Costa del Sol, yet surrounded by complete peace and privacy, this villa offers the perfect balance between sophistication, wellbeing, and authentic Mediterranean living. Every space has been thoughtfully designed to embrace natural light, connect seamlessly with the landscape, and create a constant sense of openness and harmony.

Местонахождение на карте

Benahavis, Испания

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Жилой квартал Villa Evania
Benahavis, Испания
от
$3,86 млн
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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