  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Benahavis
  4. Жилой квартал Finca de Jasmine - Sky Villas

Жилой квартал Finca de Jasmine - Sky Villas

Benahavis, Испания
от
$2,73 млн
;
20
Оставить заявку
ID: 39194
ID новостройки на Realting
In CRM: 274487840
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 26.07.2026

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Испания
  • Область / штат
    Андалусия
  • Район
    Коста-дель-Соль
  • Деревня
    Benahavis

О комплексе

Перевод
Показать оригинал
English English
Located in an idyllic setting close to Marbella, this innovative development combines the spaciousness of a traditional villa with the comfort and security typically offered by high-end apartments. Each property has been carefully designed to maximize privacy, providing panoramic sea views from spacious terraces and bright interiors. The villas are part of six boutique buildings, each strategically oriented to capture the stunning views of the region. Buildings 01 to 05 (Type 01) offer three individual Sky Villas each, while Building 06 (Type 02) contains two extraordinary residences. Each residence occupies an entire floor or two, providing a sense of space rarely found in conventional apartments. This architectural approach not only ensures uninterrupted views but also allows private elevator access directly to your home from your personal garage. From the expansive ocean views to the thoughtful layouts, every facet has been designed to offer a new standard of sophistication. With each home already boasting exceptional finishes, an optional pool on the terrace further enhances the sense of luxury. In addition, each property is equipped with its own secure garage and private elevator access, elevating both convenience and exclusivity. If you envision a home that combines comfort, prestige and scenic beauty, look no further than Sky Villas, your invitation to experience elevated living at its finest.

Местонахождение на карте

Benahavis, Испания

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой квартал Calanova Collection
Михас, Испания
от
$608,643
Многоквартирный жилой дом Квартиры рядом с инфраструктурой в Эстепоне, Малага
Эстепона, Испания
от
$716,631
Жилой квартал The View Marbella 3
Benahavis, Испания
от
$1,02 млн
Жилой квартал The Oak 48
Эстепона, Испания
от
$466,436
Жилой квартал Earth
Марбелья, Испания
от
$6,09 млн
Вы просматриваете
Жилой квартал Finca de Jasmine - Sky Villas
Benahavis, Испания
от
$2,73 млн
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Многоквартирный жилой дом Современные квартиры в Гуардамар-дель-Сегура с общим бассейном
Многоквартирный жилой дом Современные квартиры в Гуардамар-дель-Сегура с общим бассейном
Многоквартирный жилой дом Современные квартиры в Гуардамар-дель-Сегура с общим бассейном
Многоквартирный жилой дом Современные квартиры в Гуардамар-дель-Сегура с общим бассейном
Многоквартирный жилой дом Современные квартиры в Гуардамар-дель-Сегура с общим бассейном
Показать все Многоквартирный жилой дом Современные квартиры в Гуардамар-дель-Сегура с общим бассейном
Многоквартирный жилой дом Современные квартиры в Гуардамар-дель-Сегура с общим бассейном
Гуардамар, Испания
от
$264,744
Год сдачи 2026
Современные квартиры с 2, 3 спальнями и общим бассейном в Гуардамар-дель-Сегура Эти современные квартиры, находящиеся недалеко от живописных соленых озер Ла-Мата в Гуардамар-дель-Сегура, являются частью нового этапа известного жилого комплекса Эль-Расо, расположенного в потрясающем южном рег…
Агентство
TEKCE Real Estate
Оставить заявку
Жилой квартал The Eagle Seaview Residences
Жилой квартал The Eagle Seaview Residences
Жилой квартал The Eagle Seaview Residences
Жилой квартал The Eagle Seaview Residences
Жилой квартал The Eagle Seaview Residences
Показать все Жилой квартал The Eagle Seaview Residences
Жилой квартал The Eagle Seaview Residences
Михас, Испания
от
$478,951
New and exclusive residential development located in the prestigious area of Cerrado del Águila, Mijas. It is a unique project of only 59 homes, distributed in cozy 1, 2, and 3-bedroom layouts, designed for those who dream of living in a privileged environment. Its spaces are designed to de…
Агентство
Muse
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Стильные квартиры с садом или солярием в Торревьехе
Многоквартирный жилой дом Стильные квартиры с садом или солярием в Торревьехе
Многоквартирный жилой дом Стильные квартиры с садом или солярием в Торревьехе
Многоквартирный жилой дом Стильные квартиры с садом или солярием в Торревьехе
Многоквартирный жилой дом Стильные квартиры с садом или солярием в Торревьехе
Показать все Многоквартирный жилой дом Стильные квартиры с садом или солярием в Торревьехе
Многоквартирный жилой дом Стильные квартиры с садом или солярием в Торревьехе
Торревьеха, Испания
от
$315,215
Год сдачи 2026
Квартиры с 2 и 3 спальнями, садом или солярием в Агуас-Нуэвас, Торревьеха Современные квартиры расположены в престижном районе Агуас-Нуэвас в Торревьехе и предлагают идеальное сочетание комфорта и близости к морю. Этот район известен круглогодичными удобствами, красивой береговой линией и ра…
Агентство
TEKCE Real Estate
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Испании
Как получить туристическую лицензию в Испании
19.03.2026
Как получить туристическую лицензию в Испании
Как поступить в университет Испании и получить студенческую визу
30.01.2026
Как поступить в университет Испании и получить студенческую визу
Лучшие города Испании для заработка на аренде: топ-5 с доходностью 8%
14.01.2026
Лучшие города Испании для заработка на аренде: топ-5 с доходностью 8%
Где снять жилье в Испании: сравнение цен, доходов и стоимости жизни в разных городах
24.12.2025
Где снять жилье в Испании: сравнение цен, доходов и стоимости жизни в разных городах
NIE в Испании: что это, кому нужен, как получить самостоятельно
10.12.2025
NIE в Испании: что это, кому нужен, как получить самостоятельно
Чем заняться в Испании зимой: горнолыжные курорты, пляжи и культурный отдых
08.12.2025
Чем заняться в Испании зимой: горнолыжные курорты, пляжи и культурный отдых
CIF (NIF) в Испании: как получить налоговый номер для компании
03.11.2025
CIF (NIF) в Испании: как получить налоговый номер для компании
Как оформить ипотеку в Испании: условия для резидентов и нерезидентов
24.10.2025
Как оформить ипотеку в Испании: условия для резидентов и нерезидентов
Показать все публикации