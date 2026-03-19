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Жилой квартал El Bosque Phase II - Villa Forest Bay

Benahavis, Испания
от
$10,35 млн
;
12
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ID: 39471
ID новостройки на Realting
In CRM: 2079681108
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 26.07.2026

Местонахождение

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  • Страна
    Испания
  • Область / штат
    Андалусия
  • Район
    Коста-дель-Соль
  • Деревня
    Benahavis
  • Адрес
    Calle de Don Jaime Parlade

О комплексе

Перевод
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Nestled on the hillside and facing gentle southwest views, terraces and porches surround this villa, framing the garden and a pool designed as a tranquil reflecting pool. The ground floor features a spacious living-dining room with an open kitchen, a service kitchen, a pantry, a laundry room, a guest toilet, a hall, and two bedrooms with en-suite bathrooms. Upstairs, the master suite is complemented by two additional bedrooms and a versatile living room, all with access to terraces with unobstructed views. The ground floor includes the garage, utility and storage rooms, guest and gardener's toilets, a closet, and an elevator, all subtly integrated underground. The exterior is protected by a waterproof mortar finish, ensuring structural integrity and weather resistance. Advanced underfloor heating system with self-fixing panels and Uponor cross-linked polyethylene (evalPEX) piping. The price includes an optional furniture package, designed by leading interior designers. Intelligent lighting and electrical systems designed for elegance and impeccable performance. State-of-the-art Daikin air conditioning and Uponor underfloor heating for optimal comfort.

Местонахождение на карте

Benahavis, Испания
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Жилой квартал El Bosque Phase II - Villa Forest Bay
Benahavis, Испания
от
$10,35 млн
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