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Жилой квартал Savia Fase II

Михас, Испания
от
$517,631
;
11
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ID: 39238
ID новостройки на Realting
In CRM: 508262490
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 26.07.2026

Местонахождение

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  • Страна
    Испания
  • Область / штат
    Андалусия
  • Район
    Коста-дель-Соль
  • Деревня
    Михас
  • Адрес
    Calle Espuela

О комплексе

Перевод
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Second phase of this new development of 3- and 4-bedroom townhouses featuring private gardens and fully fitted kitchens. It combines excellent communal areas with quality features in each home, making it an attractive option for those seeking a solid residential development. It is located in the new Hipódromo Mijas residential development, in a peaceful setting facing a Mediterranean pine forest. In addition, its location allows you to reach the beaches in less than ten minutes and offers convenient connections to Málaga Airport. Just a short distance away, approximately 800 metres, is the new Costa del Sol Park, a large green space with multiple activities and recreational areas.

Местонахождение на карте

Михас, Испания
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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