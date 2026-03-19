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Жилой квартал LAGUNA ONE

Михас, Испания
от
$285,323
;
6
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ID: 39057
ID новостройки на Realting
In CRM: 1978539913
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 26.07.2026

Местонахождение

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  • Страна
    Испания
  • Область / штат
    Андалусия
  • Район
    Коста-дель-Соль
  • Деревня
    Михас

О комплексе

Перевод
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Laguna One is an appealing development of 116 one-bedroom loft-style apartments ideal for those who appreciate contemporary design, functionality, and outstanding value for money.

Местонахождение на карте

Михас, Испания
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Транспорт
Финансы
Досуг

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Жилой квартал LAGUNA ONE
Михас, Испания
от
$285,323
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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