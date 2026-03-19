  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Benalmadena
  4. Жилой квартал Blossom Benalmádena Fase 2

Жилой квартал Blossom Benalmádena Fase 2

Benalmadena, Испания
от
$475,538
;
15
Оставить заявку
ID: 39144
ID новостройки на Realting
In CRM: 1506521238
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 26.07.2026

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Испания
  • Область / штат
    Андалусия
  • Район
    Коста-дель-Соль
  • Деревня
    Benalmadena
  • Адрес
    Calle Menta

О комплексе

Перевод
Показать оригинал
English English
New complex which is made up of 70 2 and 3 bedroom homes, as well as a wide variety of typologies, including penthouses with solariums and beautiful sea views. All the homes have fully fitted kitchens equipped with top brand appliances. The homes combine versatility and comfort thanks to their open-plan and optimised spaces. An example of this are the open-plan kitchens integrated with the living room. The penthouses have magnificent terraces with panoramic views of the Mediterranean Sea to enjoy the breeze when relaxing. Their architecture and design have been studied to give prominence to the terraces, which seek the light and breeze that the Costa del Sol provides. It has an unbeatable location; it is connected to the main roads leading to the Mediterranean motorway (AP-7), only 15 km from the airport and 24 km from the centre of Malaga and has views of the Mediterranean Sea.

Местонахождение на карте

Benalmadena, Испания
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Транспорт
Финансы
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой квартал Estrella del Mar Villas 2
Ricmar, Испания
от
$2,16 млн
Жилой квартал Villa Yang - STUPA
Benahavis, Испания
от
$5,05 млн
Жилой квартал Almazara Views Fase 3
Istan, Испания
от
$682,590
Жилой квартал Villa Azahar Privé
Bel Air, Испания
от
$3,07 млн
Жилой квартал LAGUNA ONE
Михас, Испания
от
$285,323
Вы просматриваете
Жилой квартал Blossom Benalmádena Fase 2
Benalmadena, Испания
от
$475,538
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой квартал Marein Natura - Villa Casia
Жилой квартал Marein Natura - Villa Casia
Жилой квартал Marein Natura - Villa Casia
Жилой квартал Marein Natura - Villa Casia
Жилой квартал Marein Natura - Villa Casia
Показать все Жилой квартал Marein Natura - Villa Casia
Жилой квартал Marein Natura - Villa Casia
Марбелья, Испания
от
$4,54 млн
The complex combines luxury and nature in an exceptional environment. Three unique villas built on one floor and designed to enjoy the Mediterranean lifestyle in a relaxed way, imagine merging with the rays of the sun, lounging in the chill-out area by the pool, picking fresh vegetables from…
Агентство
Muse
Оставить заявку
Жилой квартал El Bosque Phase II - Villa Stonehaven
Жилой квартал El Bosque Phase II - Villa Stonehaven
Жилой квартал El Bosque Phase II - Villa Stonehaven
Жилой квартал El Bosque Phase II - Villa Stonehaven
Жилой квартал El Bosque Phase II - Villa Stonehaven
Показать все Жилой квартал El Bosque Phase II - Villa Stonehaven
Жилой квартал El Bosque Phase II - Villa Stonehaven
Benahavis, Испания
от
$12,40 млн
Located on a 3,453 m² plot with over 1,789 m² of built-up area. Distributed over three levels, the architecture blends seamlessly with the forest through large windows. The interior volumes flow seamlessly into the open-plan living, dining, and kitchen areas, extending outside to the terrac…
Агентство
Muse
Оставить заявку
Жилой квартал Palm Luxury Gardens
Жилой квартал Palm Luxury Gardens
Жилой квартал Palm Luxury Gardens
Жилой квартал Palm Luxury Gardens
Жилой квартал Palm Luxury Gardens
Показать все Жилой квартал Palm Luxury Gardens
Жилой квартал Palm Luxury Gardens
Resinera Voladilla, Испания
от
$893,055
A Unique Opportunity: 33 Townhouses and Semi-Detached Houses Imagine living in a stunningly designed property, surrounded by green landscapes, where modern luxury combines with the charm of nature. Imagine having access to exclusive amenities such as private swimming pools, a heated commu…
Агентство
Muse
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Испании
Как получить туристическую лицензию в Испании
19.03.2026
Как получить туристическую лицензию в Испании
Как поступить в университет Испании и получить студенческую визу
30.01.2026
Как поступить в университет Испании и получить студенческую визу
Лучшие города Испании для заработка на аренде: топ-5 с доходностью 8%
14.01.2026
Лучшие города Испании для заработка на аренде: топ-5 с доходностью 8%
Где снять жилье в Испании: сравнение цен, доходов и стоимости жизни в разных городах
24.12.2025
Где снять жилье в Испании: сравнение цен, доходов и стоимости жизни в разных городах
NIE в Испании: что это, кому нужен, как получить самостоятельно
10.12.2025
NIE в Испании: что это, кому нужен, как получить самостоятельно
Чем заняться в Испании зимой: горнолыжные курорты, пляжи и культурный отдых
08.12.2025
Чем заняться в Испании зимой: горнолыжные курорты, пляжи и культурный отдых
CIF (NIF) в Испании: как получить налоговый номер для компании
03.11.2025
CIF (NIF) в Испании: как получить налоговый номер для компании
Как оформить ипотеку в Испании: условия для резидентов и нерезидентов
24.10.2025
Как оформить ипотеку в Испании: условия для резидентов и нерезидентов
Показать все публикации