  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Михас
  4. Жилой квартал Royal Palms Mijas IV-4

Жилой квартал Royal Palms Mijas IV-4

Михас, Испания
от
$1,06 млн
;
11
Оставить заявку
ID: 39282
ID новостройки на Realting
In CRM: 37770809
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 26.07.2026

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Испания
  • Область / штат
    Андалусия
  • Район
    Коста-дель-Соль
  • Деревня
    Михас
  • Адрес
    Avenida Abogados de Oficio, 2

О комплексе

Перевод
Показать оригинал
English English
Located on a gentle slope overlooking the Mediterranean Sea, our spacious, resort-style luxury apartment complex represents a unique opportunity. Although just a short distance from the wide, silver beaches of the renowned resort of La Cala de Mijas, the community atmosphere and wide range of state-of-the-art amenities will make it hard to leave. The enviable location offers residents the best advantages. With stunning sea views from most apartments, it is thoughtfully located on a gentle slope a short distance from the lively coastal town of La Cala de Mijas. Traditional beachside chiringuitos (beach bars) line the pretty promenade that borders the beaches of this coastal town, which also boasts a wide range of amenities, from supermarkets to banks, bars, and restaurants. With an annual average of 320 days of sunshine, the Costa del Sol offers plenty of opportunities to spend long, lazy days lounging by the beach-style pool.

Местонахождение на карте

Михас, Испания
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Транспорт
Финансы
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой квартал Villa Valle Romano
Эстепона, Испания
от
$2,84 млн
Жилой квартал Alura Living Fase 1
Casares, Испания
от
$537,312
Жилой квартал Paraíso Beach Fase 2 Adosados
Santa Margarita, Испания
от
$1,06 млн
Жилой квартал Villa Ernira
Марбелья, Испания
от
$8,30 млн
Жилой квартал Balance Nova Fase 2
Михас, Испания
от
$364,048
Вы просматриваете
Жилой квартал Royal Palms Mijas IV-4
Михас, Испания
от
$1,06 млн
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой квартал Evergreen Homes
Жилой квартал Evergreen Homes
Жилой квартал Evergreen Homes
Жилой квартал Evergreen Homes
Жилой квартал Evergreen Homes
Показать все Жилой квартал Evergreen Homes
Жилой квартал Evergreen Homes
Михас, Испания
от
$962,452
Situated in the heart of El Chaparral, a place that needs no introduction to the residents of the Costa del Sol. Strategically located between La Cala de Mijas and Fuengirola, this cosy corner is closely linked to one of the most popular sports in the area: golf. Imagine living in a true …
Агентство
Muse
Оставить заявку
Жилой квартал Lomas del Higuerón 2
Жилой квартал Lomas del Higuerón 2
Жилой квартал Lomas del Higuerón 2
Жилой квартал Lomas del Higuerón 2
Жилой квартал Lomas del Higuerón 2
Показать все Жилой квартал Lomas del Higuerón 2
Жилой квартал Lomas del Higuerón 2
Фуэнхирола, Испания
от
$511,942
This is a very ambitious residential project, designed to meet the expectations of all owners, with meticulous attention to every detail so that you fall in love with your home day after day. It is a fusion of great ideas and hard work that makes this development the perfect place, where co…
Агентство
Muse
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Современные квартиры с видом на море в Финестрате
Многоквартирный жилой дом Современные квартиры с видом на море в Финестрате
Многоквартирный жилой дом Современные квартиры с видом на море в Финестрате
Многоквартирный жилой дом Современные квартиры с видом на море в Финестрате
Многоквартирный жилой дом Современные квартиры с видом на море в Финестрате
Показать все Многоквартирный жилой дом Современные квартиры с видом на море в Финестрате
Многоквартирный жилой дом Современные квартиры с видом на море в Финестрате
Finestrat, Испания
от
$341,297
Год сдачи 2028
Квартиры с 2 спальнями и потрясающим видом на Средиземное море в Финестрате Расположенные в Финестрате — одном из самых тихих и престижных районов Коста-Бланки — эти роскошные квартиры предлагают умиротворённый образ жизни в окружении природы, полей для гольфа и живописных пляжей Средиземног…
Агентство
TEKCE Real Estate
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Испании
Как получить туристическую лицензию в Испании
19.03.2026
Как получить туристическую лицензию в Испании
Как поступить в университет Испании и получить студенческую визу
30.01.2026
Как поступить в университет Испании и получить студенческую визу
Лучшие города Испании для заработка на аренде: топ-5 с доходностью 8%
14.01.2026
Лучшие города Испании для заработка на аренде: топ-5 с доходностью 8%
Где снять жилье в Испании: сравнение цен, доходов и стоимости жизни в разных городах
24.12.2025
Где снять жилье в Испании: сравнение цен, доходов и стоимости жизни в разных городах
NIE в Испании: что это, кому нужен, как получить самостоятельно
10.12.2025
NIE в Испании: что это, кому нужен, как получить самостоятельно
Чем заняться в Испании зимой: горнолыжные курорты, пляжи и культурный отдых
08.12.2025
Чем заняться в Испании зимой: горнолыжные курорты, пляжи и культурный отдых
CIF (NIF) в Испании: как получить налоговый номер для компании
03.11.2025
CIF (NIF) в Испании: как получить налоговый номер для компании
Как оформить ипотеку в Испании: условия для резидентов и нерезидентов
24.10.2025
Как оформить ипотеку в Испании: условия для резидентов и нерезидентов
Показать все публикации