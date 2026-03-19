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Жилой квартал Vitae Villas Villa I5

Benahavis, Испания
от
$5,01 млн
;
5
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ID: 39331
ID новостройки на Realting
In CRM: 508193478
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 26.07.2026

Местонахождение

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  • Страна
    Испания
  • Область / штат
    Андалусия
  • Район
    Коста-дель-Соль
  • Деревня
    Benahavis
  • Адрес
    Camino de Montemayor

О комплексе

Перевод
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Experience Luxury in Harmony with Nature Discover this stunning villa in the exclusive Monte Mayor area — a true architectural icon seamlessly integrated into the natural surroundings. Its boomerang-inspired design gracefully follows the contours of the mountainous terrain, offering unmatched panoramic views of the surrounding peaks and the coastline. Every space is thoughtfully designed to provide a unique living experience: complete privacy, spaciousness, and a constant connection to nature. Clean architectural lines and refined interior details combine style, comfort, and functionality to create a truly inspiring home. Built with high-quality materials and a sustainable mindset, the villa features green roofs and optional solar energy, achieving the perfect balance between luxury, contemporary design, and environmental consciousness.

Местонахождение на карте

Benahavis, Испания

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Жилой квартал Vitae Villas Villa I5
Benahavis, Испания
от
$5,01 млн
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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Год сдачи 2025
Количество этажей 3
Площадь 117–218 м²
3 объекта недвижимости 3
Дома в Residencial Moma II имеют две, три или четыре спальни и площадь застройки от 97 м², дополненную просторными террасами от 20 м². Жильцы смогут пользоваться общим бассейном, возможностью гаража и современной американской кухней. Юго-западная ориентация обеспечивает отличное естественное…
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Квартира 2 комнаты
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