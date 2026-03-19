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Жилой квартал EVERGREEN HOMES

Михас, Испания
от
$882,816
;
22
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ID: 38940
ID новостройки на Realting
In CRM: 1983575946
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 26.07.2026

Местонахождение

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  • Страна
    Испания
  • Область / штат
    Андалусия
  • Район
    Коста-дель-Соль
  • Деревня
    Михас

О комплексе

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Evergreen Homes is a gated residential complex with 80 townhouses of 3 and 4 bedrooms. With a modern design, it blends in with its natural surroundings. The south and south-west orientation of the homes allows you to enjoy the Mediterranean coast.

Местонахождение на карте

Михас, Испания
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Транспорт
Финансы
Досуг

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Жилой квартал EVERGREEN HOMES
Михас, Испания
от
$882,816
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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