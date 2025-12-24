  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Benahavis
  4. Квартира в новостройке Квартиры с видом на озеро в загородном клубе в Бенаависе

Квартира в новостройке Квартиры с видом на озеро в загородном клубе в Бенаависе

Benahavis, Испания
от
$2,79 млн
;
22
Оставить заявку
ID: 33157
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 10.01.2026

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Испания
  • Область / штат
    Андалусия
  • Район
    Коста-дель-Соль
  • Деревня
    Benahavis

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Год сдачи
    Год сдачи
    2026
  • Количество этажей
    Количество этажей
    3

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Лифт

О комплексе

Энергоэффективные квартиры в клубном комплексе в Бенаависе

Бенаавис – это красивое место с живописной природой и прекрасными видами, расположенное между знаменитыми Марбельей, Рондой и Эстепоной. Район очень близок к пляжу – примерно в 7 км.

Энергоэффективные квартиры расположены в респектабельном комплексе в нескольких минутах от песчаных пляжей. Квартиры также находятся в 15 минутах от Пуэрто-Бануса, в 45 минутах от аэропорта Малаги и почти в часе езды от центра Малаги.

Квартиры в Бенаависе являются частью уникального жилого проекта, выполненного в формате клубного комплекса, который занимает огромную площадь в 200 гектаров. Расположенный на участке с панорамным видом на море, проект включает в себя социально-спортивный клуб на берегу искусственного озера. В составе проекта будут общие ландшафтные сады и открытый бассейн. В рамках клуба будут предоставлены возможности для водных видов спорта, таких как каякинг, серфинг с веслом и водные велосипеды. Также в проекте предусмотрены поле для гольфа, гольф-академия, профессиональные теннисные корты и корты для паддл-тенниса. Оздоровительный центр с полностью оборудованным тренажерным залом, спа-центром, сауной и массажными кабинетами, а также детский клуб с развлечениями для детей будут неотъемлемой частью этого жилого проекта.

Квартиры спроектированы с учетом принципов устойчивого развития и являются кандидатами на получение сертификата BREEAM – международного «зеленого» стандарта оценки экологической эффективности зданий.

В квартирах имеются полностью оборудованные кухни, системы домашней автоматизации, кондиционеры и полы с подогревом. Кроме того, за дополнительную плату можно добавить некоторые функции, такие как бассейн, сауна, турецкая баня и барбекю.


AGP-00720

Местонахождение на карте

Benahavis, Испания
Образование
Еда и напитки
Транспорт
Финансы
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Многоквартирный жилой дом Роскошные квартиры с видом на море в Фуэнхироле
Фуэнхирола, Испания
от
$1,84 млн
Жилой комплекс Allonbay Alba
Вильяхойоса, Испания
от
$916,019
Многоквартирный жилой дом Квартиры с видом на море в Михасе, Малага, в окружении природы
Михас, Испания
от
$1,03 млн
Многоквартирный жилой дом Квартиры со светлыми интерьерами в Бенальмадене, Малага
Benalmadena, Испания
от
$840,334
Многоквартирный жилой дом Amanecer
Ориуэла, Испания
от
$209,982
Вы просматриваете
Квартира в новостройке Квартиры с видом на озеро в загородном клубе в Бенаависе
Benahavis, Испания
от
$2,79 млн
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Многоквартирный жилой дом Роскошные квартиры в паре метров от пляжа в Вильяхойосе
Многоквартирный жилой дом Роскошные квартиры в паре метров от пляжа в Вильяхойосе
Многоквартирный жилой дом Роскошные квартиры в паре метров от пляжа в Вильяхойосе
Многоквартирный жилой дом Роскошные квартиры в паре метров от пляжа в Вильяхойосе
Многоквартирный жилой дом Роскошные квартиры в паре метров от пляжа в Вильяхойосе
Показать все Многоквартирный жилой дом Роскошные квартиры в паре метров от пляжа в Вильяхойосе
Многоквартирный жилой дом Роскошные квартиры в паре метров от пляжа в Вильяхойосе
Вильяхойоса, Испания
от
$738,559
Год сдачи 2026
Роскошные квартиры в Вильяхойосе с 2 и 3 спальнями и общим бассейном недалеко от пляжа Ультрасовременные квартиры находятся в Вильяхойосе – это живописный прибрежный городок, расположенный в провинции Аликанте, в Валенсийском сообществе Испании. Известный своими яркими и красочными зданиями,…
Агентство
TEKCE Real Estate
Оставить заявку
Жилой комплекс VALONIA RESORT
Жилой комплекс VALONIA RESORT
Жилой комплекс VALONIA RESORT
Жилой комплекс VALONIA RESORT
Жилой комплекс VALONIA RESORT
Показать все Жилой комплекс VALONIA RESORT
Жилой комплекс VALONIA RESORT
Торревьеха, Испания
от
$344,228
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 9
Площадь 71–89 м²
2 объекта недвижимости 2
В этом жилом районе в вашем распоряжении будут дома с 2 или 3 спальнями в современном здании. В зонах общего пользования будут 3 бассейна, тренажерный зал, корт для падел-тенниса и большие сады.
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 2 комнаты
71.0 – 89.0
413,046 – 423,517
Агентство
EspanaTour
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Меблированные квартиры с видом на море в Пилар-де-ла-Орадада
Многоквартирный жилой дом Меблированные квартиры с видом на море в Пилар-де-ла-Орадада
Многоквартирный жилой дом Меблированные квартиры с видом на море в Пилар-де-ла-Орадада
Многоквартирный жилой дом Меблированные квартиры с видом на море в Пилар-де-ла-Орадада
Многоквартирный жилой дом Меблированные квартиры с видом на море в Пилар-де-ла-Орадада
Показать все Многоквартирный жилой дом Меблированные квартиры с видом на море в Пилар-де-ла-Орадада
Многоквартирный жилой дом Меблированные квартиры с видом на море в Пилар-де-ла-Орадада
Пилар-де-ла-Орадада, Испания
от
$726,716
Год сдачи 2027
Квартиры с 2 спальнями и видом на море в Пилар-де-ла-Орадада Миль-Пальмерас на юге побережья Коста-Бланка — популярное место с прекрасными песчаными пляжами, средиземноморским климатом и ярким образом жизни. Здесь много ресторанов, пляжных баров, спортивных объектов и живописных набережных, …
Агентство
TEKCE Real Estate
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Испании
Где снять жилье в Испании: сравнение цен, доходов и стоимости жизни в разных городах
24.12.2025
Где снять жилье в Испании: сравнение цен, доходов и стоимости жизни в разных городах
NIE в Испании: что это, кому нужен, как получить самостоятельно
10.12.2025
NIE в Испании: что это, кому нужен, как получить самостоятельно
Чем заняться в Испании зимой: горнолыжные курорты, пляжи и культурный отдых
08.12.2025
Чем заняться в Испании зимой: горнолыжные курорты, пляжи и культурный отдых
CIF (NIF) в Испании: как получить налоговый номер для компании
03.11.2025
CIF (NIF) в Испании: как получить налоговый номер для компании
Как оформить ипотеку в Испании: условия для резидентов и нерезидентов
24.10.2025
Как оформить ипотеку в Испании: условия для резидентов и нерезидентов
Где не стоит покупать недвижимость в Испании: обзор проблемных регионов
21.10.2025
Где не стоит покупать недвижимость в Испании: обзор проблемных регионов
Где можно купить квартиру в Испании недорого? Топ самых доступных муниципалитетов
17.10.2025
Где можно купить квартиру в Испании недорого? Топ самых доступных муниципалитетов
ВНЖ в Испании 2025: все альтернативы закрытой Золотой визе
02.10.2025
ВНЖ в Испании 2025: все альтернативы закрытой Золотой визе
Показать все публикации