Квартира в новостройке Дома, вдохновленные природой, в престижном районе Барселоны

Квартиры в Монкада-и-Решак, Барселона, рядом с природой и всей инфраструктурой

Проект Montcada Residencial предлагает современные и просторные квартиры всего в 5 километрах от центра Барселоны. Это идеальное сочетание спокойной природной обстановки и отличной транспортной доступности, позволяющее наслаждаться тишиной пригорода, оставаясь рядом с городской жизнью.

Квартиры в Барселоне обеспечивают удобный доступ ко всем необходимым повседневным услугам — супермаркетам, аптекам, школам и спортивным объектам. Проект расположен всего в 300 метрах от железнодорожной станции Montcada-Ripollet, что обеспечивает прямое сообщение с центром Барселоны. Кроме того, благодаря близости к основным автомагистралям — AP-7, C-17 и C-58 — дорога на автомобиле также будет быстрой и удобной.

Жилой комплекс включает в себя такие удобства, как общий бассейн, ухоженный сад, солярий и подземный гараж. Построенный надёжным застройщиком, проект отличается качественным строительством, энергоэффективными решениями и устойчивой инвестиционной привлекательностью.

На выбор представлены квартиры с 2, 3 или 4 спальнями, спроектированные с упором на комфорт и естественное освещение. Во всех квартирах предусмотрены встроенные шкафы, системы кондиционирования, газовое отопление с поддержкой от солнечных панелей, а также полностью оборудованные кухни с бытовой техникой бренда Balay. Варианты планировок включают как открытые, так и отдельные кухни, зоны для стирки и просторные террасы или балконы. Ванные комнаты отделаны качественными материалами и оснащены душем или ванной, а в некоторых квартирах есть отдельная ванная комната при спальне.

Благодаря продуманной планировке, качественной отделке и развитой инфраструктуре, эти квартиры отлично подойдут как для семейной жизни, так и для долгосрочных инвестиций.

BCN-00023