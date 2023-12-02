Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Молдова
  3. Земельные участки

Земельные участки в Молдове

2 объекта найдено
Земельные участки в Кишинёв, Молдова
Земельные участки
Кишинёв, Молдова
Редкое предложение для выгодных инвестиций!  Продаем участки в "клубной" зоне. Согласно про…
€100,000
в месяц
Оставить заявку
Земельные участки в Пятра Албэ, Молдова
Земельные участки
Пятра Албэ, Молдова
Продается комплекс участков общей площадью 9 Га. Предполагается под инвестиционные проект…
€900,000
в месяц
Оставить заявку
Realting.com
Перейти