Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Словения
  3. Upravna Enota Ljubljana
  4. Долгосрочная аренда
  5. Офис

Долгосрочная аренда офисов в Upravna Enota Ljubljana, Словения

Любляна
5
5 объектов найдено
An office in a modern building в Upravna Enota Ljubljana, Словения
An office in a modern building
Upravna Enota Ljubljana, Словения
Площадь 255 м²
Количество этажей 2
Сдается в аренду офис (без мебели) в современном деловом здании в Любляне-Вич.   Офис светлы…
$3,770
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MILARO d.o.o.
Языки общения
English
A modern furnished office в Upravna Enota Ljubljana, Словения
A modern furnished office
Upravna Enota Ljubljana, Словения
Площадь 285 м²
Единовременная оппортунити, СКРАЩЕННАЯ ЦЕНА ДО 30.4.2025.В очень хорошем месте, недалеко от …
$4,824
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MILARO d.o.o.
Языки общения
English
A unique business premise with a panoramic glass в Upravna Enota Ljubljana, Словения
A unique business premise with a panoramic glass
Upravna Enota Ljubljana, Словения
Площадь 267 м²
Количество этажей 2
For rent is unfurnished business premise in a modern, business building in Ljubljana-Vič.   …
$4,365
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MILARO d.o.o.
Языки общения
English
A business premise with a spacious terrace в Upravna Enota Ljubljana, Словения
A business premise with a spacious terrace
Upravna Enota Ljubljana, Словения
Площадь 398 м²
Количество этажей 3
For rent is unfurnished business premise in a modern, business building in Ljubljana-Vič.   …
$4,497
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MILARO d.o.o.
Языки общения
English
Business premise - BTC shopping area в Upravna Enota Ljubljana, Словения
Business premise - BTC shopping area
Upravna Enota Ljubljana, Словения
Площадь 183 м²
This wonderfully business premise of 183,45 m2 is located in an excellent location in the BT…
$2,996
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MILARO d.o.o.
Языки общения
English
Realting.com
Перейти