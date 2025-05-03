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Отели в Копере, Словения

коммерческая недвижимость
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2 объекта найдено
Отель 677 м² в Osp, Словения
Отель 677 м²
Osp, Словения
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 677 м²
Количество этажей 2
На границе Словенского побережья и Италии продается изысканный действующий 4-х звездочный бу…
$2,87 млн
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ГОТОВЫЙ БИЗНЕС - ОТЕЛЬ НА СЛОВЕНСКОМ ПОБЕРЕЖЬЕ в Копер, Словения
ГОТОВЫЙ БИЗНЕС - ОТЕЛЬ НА СЛОВЕНСКОМ ПОБЕРЕЖЬЕ
Копер, Словения
Число комнат 29
Площадь 1 650 м²
Продаётся действующий отель на Словенском побережье! В живописном месте среди вековых кип…
$4,54 млн
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