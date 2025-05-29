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Коммерческая недвижимость в Копере, Словения

Копер
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6 объектов найдено
ГОТОВЫЙ БИЗНЕС - ОТЕЛЬ НА СЛОВЕНСКОМ ПОБЕРЕЖЬЕ в Копер, Словения
ГОТОВЫЙ БИЗНЕС - ОТЕЛЬ НА СЛОВЕНСКОМ ПОБЕРЕЖЬЕ
Копер, Словения
Число комнат 29
Площадь 1 650 м²
Продаётся действующий отель на Словенском побережье! В живописном месте среди вековых кип…
$4,54 млн
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ДЕВЕЛОПЕРСКИЙ ПРОЕКТ в Анкаран, Словения
ДЕВЕЛОПЕРСКИЙ ПРОЕКТ
Анкаран, Словения
Продаётся земельный участок на словенском побережье в Анкаране с видом на море, первая линия…
Цена по запросу
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ДЕВЕЛОПЕРСКИЙ ПРОЕКТ в Копер, Словения
ДЕВЕЛОПЕРСКИЙ ПРОЕКТ
Копер, Словения
Площадь 19 000 м²
земля 20.000 м2 под застройку 55 котеджей в центре г.Копер, Словения с видом на море с 120 п…
$5,66 млн
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Отель 677 м² в Osp, Словения
Отель 677 м²
Osp, Словения
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 677 м²
Количество этажей 2
На границе Словенского побережья и Италии продается изысканный действующий 4-х звездочный бу…
$2,87 млн
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NovusPro
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Коммерческое помещение 1 265 м² в Копер, Словения
Коммерческое помещение 1 265 м²
Копер, Словения
Площадь 1 265 м²
Этаж 1/1
Коммерческая недвижимость с большим потенциалом для медицинской деятельности рядом с шоссе К…
$2,59 млн
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ДЕВЕЛОПЕРСКИЙ ПРОЕКТ, СЭС в Lukini, Словения
ДЕВЕЛОПЕРСКИЙ ПРОЕКТ, СЭС
Lukini, Словения
Целью инвестиционного предложения является разработка проекта солнечной электростанции до ст…
$861,426
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