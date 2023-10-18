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Земельные участки в Upravna Enota Domzale, Словения

5 объектов найдено
Земельные участки в Kolicevo, Словения
Земельные участки
Kolicevo, Словения
Площадь 1 255 м²
Земельный участок под жилое строительство, …
€376,500
Земельные участки в Kolicevo, Словения
Земельные участки
Kolicevo, Словения
Площадь 1 300 м²
Земельный участок под жилое строительство, …
€390,000
Земельные участки в Kolicevo, Словения
Земельные участки
Kolicevo, Словения
Площадь 2 555 м²
Земельный участок под жилое строительство, …
€766,500
Земельные участки в Менгеш, Словения
Земельные участки
Менгеш, Словения
Площадь 507 м²
Земельный участок под инвестиционный проект…
€220,000
Земельные участки в Менгеш, Словения
Земельные участки
Менгеш, Словения
Земельный участок с строительным разрешение…
€191,000
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