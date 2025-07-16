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Продажа офисных помещений в Upravna Enota Domzale, Словения

коммерческая недвижимость
3
1 объект найдено
A PARTIALLY FURNISHED BUSINESS PREMISES в Трзин, Словения
A PARTIALLY FURNISHED BUSINESS PREMISES
Трзин, Словения
Площадь 114 м²
Частично финансируемые бизнес-премииМестоположение: Любляна, ТрзинГод постройки: 1999Пол: 1/…
$233,839
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MILARO d.o.o.
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