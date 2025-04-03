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Квартиры в Рогашка-Слатина, Словения

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1 объект найдено
Квартира в Рогашка-Слатина, Словения
Квартира
Рогашка-Слатина, Словения
Площадь 129 м²
Продаются 6 квартир разных типов в недавно построенных 3 домах, недалеко от центра Рогашки С…
$267,363
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