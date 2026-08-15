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Коммерческая недвижимость в Радовлице, Словения

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1 объект найдено
Коммерческое помещение 157 м² в Лесце, Словения
Коммерческое помещение 157 м²
Лесце, Словения
Площадь 157 м²
Продается меблированное коммерческое здание как отдельная собственность или как часть целого…
$1,04 млн
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