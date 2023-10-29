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Коммерческая недвижимость в Птуй, Словения

1 объект найдено
Коммерческая в Птуй, Словения
Коммерческая
Птуй, Словения
Площадь 1 329 м²
Торговый центр регионального значения. Сдан…
€2,75 млн
Realting.com
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