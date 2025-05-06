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Жильё в Портороже, Словения

2 объекта найдено
Дом 8 комнат в Пиран, Словения
Дом 8 комнат
Пиран, Словения
Число комнат 8
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 270 м²
Количество этажей 2
Продается дом в престижном районе – Сечовлье, Порторож Объект состоит из четырех жилых ед…
$1,57 млн
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NovusPro
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Квартира в Пиран, Словения
Квартира
Пиран, Словения
Площадь 24 м²
Этаж 1/3
Эта полностью меблированная квартира на первом этаже, расположенная всего в нескольких минут…
$161,463
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Агентство
AGENCIJA Elite
Языки общения
English
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