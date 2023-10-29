ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Представитель топовых застройщиков
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Квартира
Пентхаус
Дом
Вилла
Таунхаус
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Словения
Жилая
Нова-Горица
Дома
Дома в Нова-Горица, Словения
Дом
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Квартира 2 спальни с мебелью, в центре города
Upravna Enota Ljubljana, Словения
2
1
239 м²
New, bright, comfortable and varied 3 bedroom apartment in a new building in Šiška (167.5 m2…
€1,20 млн
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с лифтом, с кондиционером, с видом на горы
Бовец, Словения
3
2
91 м²
1/2
We are selling a beautiful duplex apartment in the new settlement Biseri Soče in Bovec. T…
€347,571
Рекомендовать
Дом
Словения
195 м²
Новый таунхаус в красивом месте Любляны,в Р…
€589,280
Рекомендовать
Дом
Upravna enota Piran Unita amministrativa Pirano, Словения
206 м²
Двухквартирный дом в пешей доступности от А…
€940,867
Рекомендовать
Дом 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Гросупле, Словения
2
1
192 м²
2
Уютный и экологичный дом 191.5 м2 в окружении природы ждет нового владельца! У вас есть у…
€597,990
Рекомендовать
Квартира 1 спальня
Upravna Enota Ljubljana, Словения
1
1
89 м²
1/4
Резиденция Carpe Diem от др. Bitenc Резиденция представляет собой уникальный ассортимент про…
€508,666
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с балконом, в центре города, с подвалом
Upravna Enota Ljubljana, Словения
2
2
239 м²
We are renting a newer, bright, comfortable and lively 3-room penthouse apartment (usable ar…
€4,989
Рекомендовать
Квартира 3 спальни
Словения
3
1
118 м²
Новая большая квартира в Любляне. Квартир…
€394,599
Рекомендовать
Дом
Домжале, Словения
395 м²
Дом в ближайшем престижном пригороде Люблян…
€688,319
Рекомендовать
Квартира
Марибор, Словения
132 м²
Квартира класса люкс в центре Любляны. Пол…
€1,09 млн
Рекомендовать
Дом
Медводе, Словения
262 м²
В очень красивом, тихом и изолированном ме…
€626,214
Рекомендовать
Квартира
Копер, Словения
78 м²
Светлая квартира с красивыми видами на побе…
€297,115
Рекомендовать
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL