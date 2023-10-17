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Отели в Марибор, Словения

коммерческая недвижимость
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Отель В архив
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2 объекта найдено
Отель в Марибор, Словения
Отель
Марибор, Словения
Площадь 554 м²
Количество этажей 3
Инвестиционное предложение в Любляне. Мини-…
€3,15 млн
Отель в Марибор, Словения
Отель
Марибор, Словения
Площадь 2 800 м²
Действующий бизнес -проект ! Общежитие/ хос…
€3,49 млн
Realting.com
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