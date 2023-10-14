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Земельные участки в Любляна, Словения

3 объекта найдено
Земельные участки в Upravna Enota Ljubljana, Словения
Земельные участки
Upravna Enota Ljubljana, Словения
  ОТЛИЧНАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ ИНВЕСТИЦИЙ! В отличном месте Брдо в Любляне мы продаем участок под з…
€7,50 млн
Земельные участки в Upravna Enota Ljubljana, Словения
Земельные участки
Upravna Enota Ljubljana, Словения
Площадь 1 845 м²
Земельный участок в Любляне с СТРОИТЕЛЬНЫМ …
€650,000
Земельные участки в Upravna Enota Ljubljana, Словения
Земельные участки
Upravna Enota Ljubljana, Словения
Земельный участок в Любляне  с уникальной л…
€640,000
Realting.com
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