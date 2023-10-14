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Магазины в Любляна, Словения

коммерческая недвижимость
17
офисы
11
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2 объекта найдено
Магазин в Upravna Enota Ljubljana, Словения
Магазин
Upravna Enota Ljubljana, Словения
Площадь 145 м²
Торговая площадь в одном из престижных бизн…
€351,135
Магазин с подвалом в Upravna Enota Ljubljana, Словения
Магазин с подвалом
Upravna Enota Ljubljana, Словения
Площадь 145 м²
Торговая площадь в одном из престижных бизн…
€351,135
Realting.com
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