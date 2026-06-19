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Виллы в Крани, Словения

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1 объект найдено
Вилла 5 комнат в Крань, Словения
Вилла 5 комнат
Крань, Словения
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 397 м²
Количество этажей 2
В одном из лучших и самых проездных районов Крани мы предлагаем элитную смешанную коммерческ…
$2,35 млн
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Агентство
AGENCIJA Elite
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Параметры недвижимости в Крани, Словения

Недорогая
Элитная
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